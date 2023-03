Iuliana Beregoi, la 18 ani: Dacă mi-ar fi spus cineva că o să-mi cumpăr casa mea, în România, i-aș fi spus că e nebun / video

Iuliana Beregoi este cântăreață. Dar nu are niciun hit. Sau nu știu eu piesele ei. Pe Youtube, are piese și cu 13 milioane de vizualizări.

Ce mai face Iuliana Beregoi de a reușit, la 18 ani, să își ia casă în România? Tik Tok, unde are aproape trei milioane de urmăritori. Spune că este și actriță. A jucat într-un serial - „Lara” și într-un film „Lara. Aribelle și mâna destinului” (3,5 nota pe IMDB), dar și în „Două inimi”, producții despre care, cel mai probabil, n-ați auzit. Mai este și vlogger. Și cam atât. Și s-a născut în Republica Moldova.

„Daca mi-ar fi spus cineva acum 8 ani, cand cântam si dansam in fata oglinzii, ca la 18 ani o sa-mi cumpăr casa mea, in România, i-as fi spus ca e nebun. Dar Universul stie cum sa faca sa te uimească, daca muncești si dai din timpul si energia ta celorlalți, pentru a-i face fericiti. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am si va multumesc pentru ca îmi sunteti alături. Am cel mai iubitor fan base, cea mai frumoasa familie si cea mai tare echipa de management. Va iubesc!”, a scris Iuliana Beregoi.

Întrebarea care se pune este când a avut timp efectiv, fizic, la doar 18 ani, să strângă atâția bani, neavând așa multă notorietate? Care este rețeta succesului?

VEZI ȘI: Selly și zecile de mii de euro. Mircea Badea: Eu sunt pe locul 1, iar Elena Cristian, de pe locul 3, spune că n-am pus o întrebare bună?! Mi se pare că m-a atacat - https://www.dcnews.ro/selly-si-zecile-de-mii-de-euro-mircea-badea-eu-sunt-pe-locul-1-iar-elena-cristian-de-pe-locul-3-spune-ca-n-am-pus-o-intrebare-buna-mi-se-pare-ca-m-a-atacat_908217.html

După ce a anunțat că și-a luat casă în România, pe Tik Tok, platformă unde a făcut live-uri și a primit donații, „fanii” au taxat-o. Iată câteva dintre comentariile lor:

„Fanii ți-au luat casă”,

„Nu ți-ai luat casă, ți-am luat casă”,

„Ce ai muncit ca să îți permiți asta?”,

„Eu, la 28 ani, am doar datorii, chirie și copii”,

„Noi avem datorii de la grădiniți și stăm în chirie”,

„Parcă am auzit de casa asta. A costat 250.000 euro?”,

„Faptul că cineva, la 18 ani, a cumpărat o casă, mă sperie rău”,

„Bravo, eu nu am reușit nici cușcă să fac la câine”,

„Și eu am casă de construit, dar abia reușesc să strâng cu 2000 lei pe lună”,

„Muncesc de la 18 ani, nu am pus nici măcar doi lei deoparte și acum tu vii și spui asta? Oare unde am greșit de merit asta?”,

„Unde muncești de ai casa asta?”,

„Să trăiască Youtube și Tik Tok, gata cu munca pentru generația Z”

@iulianaberegoi Daca mi-ar fi spus cineva acum 8 ani, cand cântam si dansam in fata oglinzii, ca la 18 ani o sa-mi cumpăr casa mea, in România, i-as fi spus ca e nebun. Dar Universul stie cum sa faca sa te uimească, daca muncești si dai din timpul si energia ta celorlalți, pentru a-i face fericiti. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am si va multumesc pentru ca Imi sunteti alături. Am cel mai iubitor fan base, cea mai frumoasa familie si cea mai tare echipa de management. Va iubesc!❤️ ♬ sunet original - Iuliana Beregoi

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News