Iordania confirmă că Israelul a lansat „un război terestru în Gaza“. Consilierul lui Netanyahu, precizări importante / video

Update

Gruparea militantă palestiniană Hamas va plăti pentru crimele sale împotriva umanității, iar Israelul își începe răzbunarea, a declarat Mark Regev, consilier al premierului israelian Benjamin Netanyahu, pentru MSNBC, într-un interviu de vineri.

Știrea inițială

Consilierul premierului Israelian, Mark Regev, a spus vineri seară că „operațiunile Israelului sunt în desfășurare, iar când acestea se vor termina, Gaza va fi foarte diferită“, conform Reuters.

„Consolidăm presiunea asupra Hamas. Operațiunile noastre militare sunt în desfășurare“, a declarat el pentru Fox News.

„Ei vor continua să fie în fața loviturilor noastre militare până când le vom demonta mașina militară și le vom dizolva structura politică din Gaza. Când acest lucru se va termina, Gaza va fi foarte diferită“, a spus el.

De asemenea, ministrul de Externe din Iordania a confirmat faptul că Israelul a intrat terestru în Fâșia Gaza.

„Israelul a lansat un război terestru în gaza, iar rezultatul va fi o catastrofă umanitară de proporții epice“, a spus ministrul de externe din Iordania.

Între timp, Egiptul a informat că și-a intensificat forțele defensive antiaeriene. tot pe fondul invaziei terestre a Israelului în Fâșia Gaza.

CITEȘTE ȘI - Iranul spune că grupările palestiniene și libaneze așteaptă „cu degetul pe trăgaci” ofensiva terestră a Israelului în Gaza

This is what gaza is going through now after they cut off the internet just to hide their massive crimes. There’s no water, no food, no electricity, no fuel.#starlinkforgaza #Gaza_Genicide #Gazabombing #GazaWar #IsraelTerrorists



pic.twitter.com/xVh9GnGlGo