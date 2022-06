Dorinel Munteanu a vorbit despre banii investiți în fotbalul românesc de-a lungul timpului prin prisma rezultatelor tot mai slabe pe care echipele de club, dar și echipa națională le înregistrează de la an la an.

„Acum, nici ca părinții să plătească echipamente, să plătească foarte multe pentru copil nu este în ordine. Într-adevăr, lipsesc bugetele la centrele de copii și juniori în România, selecția nu mai este așa cum a fost pe timpul meu de exemplu. De aceea nici nu mai sunt jucători și nu mai ies jucători așa bine instruiți cum am fost noi. De aceea și fotbalul românesc este unde este, pentru că noi, la momentul respectiv, am făcut performanțe cu bani puțini. Acum trebuie foarte mulți bani ca să ajungem la ceea ce am făcut în anii trecuți sau când m-am apucat eu de fotbal“, a spus Dorinel Munteanu.

„Dar reprezintă banii singura problemă?“, a întrebat jurnalistul DC News Florin Răvdan, adăugând că „vedem, în Liga 1, jucători cu salarii decente și la meciurile din cupele europene abia reușesc să ajungă în play-off“.

„Nu banii fac aceste rezultate, într-adevăr. Un jucător trebuie să fie plătit, ceea ce nu se întâmplă în România. Știu foarte multe exemple în care jucătorii nu sunt plătiți cu lunile. Așa nu poți să faci performanță. Trebuie să recunoaștem nivelul fotbalului nostru în Europa. Nu mai suntem ce am fost din punct de vedere al calității fotbaliștilor din România și nici al jucătorilor străini care vin aici. De aceea, cei care ne ocupăm de fotbal, trebuie să abordăm altă strategie, cu bani mai puțini, dar să investim în organizare, în a fi corecți cu jucătorii“, a completat Dorinel Munteanu.

„Poate și laudele excesive sunt o greșeală! La orice gol mai special al unui jucător, îl asemănăm imediat cu Hagi, cu Dorinel Munteanu, cu Gică Popescu și tot așa“, a adăugat Florin Răvdan.

„Da, în criza noastră de rezultate, de talente și jocuri bune, exagerăm foarte mult. Asta se vede și la nivelul echipei naționale. Când un jucător joacă 2-3 meciuri, îi punem o amprentă de nu poate să o ducă. Se cere un preț foarte mare pe un jucător care face câteva meciuri bune. Exagerăm foarte mult și nu vedem realitatea, fiindcă realitatea este cu totul alta“, a conchis, la DC News și Lider FM, la emisiunea „La Sud prin Sud Est“, Dorinel Munteanu.

Oficial FRF, ironie la adresa lui Alex Mitriţă, care ar vrea să se retragă de la naţională

Andrei Vochin, oficial al Federaţiei Române de Fotbal, l-a ironizat pe Alexandru Mitriţă, fotbalist care ar fi transmis că nu mai vrea să vină la naţională.

„Nu ştiu. Am auzit din ce în ce mai mulţi jucători tineri care rostesc aceste fraze. Jucătorii de acum 10-20 de ani rosteau greu aceste fraze. Le replic asta: ca să te retragi de la echipa naţională, trebuie mai întâi să te apuci. Eu n-am niciun fel de informaţie legată de Mitriţă”, a declarat Andrei Vochin, la Orange Sport.

Şi Ilie Dumitrescu a fost uimit de decizia lui Mitriţă

"Eu nu concep așa ceva. Au fost momente când nu jucam în Anglia, am avut probleme cu permisul de muncă, și sufeream foarte tare pentru că pierdeam echipa națională. În ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, Mitriță n-a mai fost în lot. Probabil că s-a întâmplat ceva (n.r. - între Mitriță și selecționerul Edi Iordănescu), altfel nu pot înțelege.

Dacă n-a fost ceva între părți la acțiunea asta, nu văd un lucru pozitiv pentru un jucător ca Mitriță, care își dorește să facă performanță, să renunțe la echipa națională. Nu l-am înțeles nici pe Radu Ștefan (citește continuarea AICI).

