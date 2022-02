Inter - Liverpool / Salzburg - Bayern, meciurile serii în Liga Campionilor. Cine va produce surpriza

Cea mai echilibrată confruntare a serii pare a fi cea de pe Giuseppe Meazza, din Milano, acolo unde campioana sezonului trecut din Serie A, Inter, se va duela cu Liverpool.

Echipa lui Jurgen Klopp revin la Milano, la două luni distanță de la victoria din ultima etapă din grupele competiției, în fața formației AC Milan. Cu Sadio Mane și Mohamed Salah, reveniți de la Cupa Africii pe Națiuni 2022, FC Liverpool trece printr-o perioadă foarte bună, cu victorii în toate competițiile de mai bine de o lună. În ultima etapă din campionat, Liverpool s-a impus și pe terenul lui Burnley, scor 1-0.

De partea cealaltă, Inter a pierdut recent derby-ul cu AC Milan, după ce a condus cu 1-0 și apoi a remizat în deplasare cu Napoli. De menționat este faptul că Inter revine în primăvara Champions League pentru prima dată din sezonul 2011/12.

