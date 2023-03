Inculparea lui Trump la New York ar putea avea loc abia în luna mai

După ce a ţinut America cu sufletul la gură timp de zece zile, ipotetica inculpare a lui Donald Trump într-un dosar de cumpărare a tăcerii unei actriţe de filme porno nu ar trebui să aibă loc înainte de sfârşitul lui aprilie, relatează presa miercuri, citată de AFP.



Fostul lider de la Casa Albă, care visează să revină acolo în 2024, urmează să răspundă în faţa justiţiei statului New York şi a procurorului pentru Manhattan, Alvin Bragg, pentru o plată de 130.000 de dolari către actriţa şi realizatoarea de porno Stormy Daniels.



În timp ce presa se făcea ecoul a numeroase zvonuri la începutul lui martie cu privire la o posibilă inculpare, Donald Trump a dat o lovitură politică pe 18 martie susţinând, fără nicio dovadă pe reţeaua sa de socializare Truth Social, că va fi "arestat" şi va fi dus în faţa unui tribunal din New York trei zile mai târziu pentru a fi inculpat.



Dar nimic nu s-a întâmplat, scrie Agerpres.

Justiţia se va pronunţa la finalul lunii aprilie





Iar ţara a aşteptat 10 zile pentru acest rechizitoriu care avea să fie fără precedent împotriva unui fost preşedinte american.



Washington Post, Politico şi New York Daily News au afirmat miercuri, citând surse apropiate dosarului, că justiţia ar urma să se pronunţe după 24 aprilie.



De la 20 martie, un mare juriu - un grup de cetăţeni înzestraţi cu ample puteri de anchetă şi însărcinaţi cu luarea deciziei de punere sub acuzare - s-a reunit doar de două ori şi nu este programată nicio convocare.



Procuratura din Manhattan precizează în fiecare zi că "nu poate comenta chestiuni legate de marele juriu".



La rândul său, Donald Trump, care neagă "orice delict" şi orice legătură cu Stormy Daniels, a estimat duminică şi luni că ancheta este "moartă", o "fraudă" şi o "ingerinţă electorală" orchestrată de "golani" înainte de prezidenţialele din 2024.



Justiţia din New York încearcă să stabilească dacă fostul preşedinte de 76 de ani este vinovat de fals în declaraţii - ceea ce ar fi o infracţiune - sau de încălcare a legilor privind finanţarea campaniei - infracţiune penală - după ce a plătit 130.000 de dolari acestei femei, pe numele ei real Stephanie Clifford, în săptămânile dinaintea alegerilor din noiembrie 2016.



În ce scop? Ca aceasta să ascundă o presupusă relaţie extraconjugală cu 10 ani mai devreme, potrivit acuzării.



Acuzat de Trump că este un "animal" şi "rasist" şi de republicani că are un "mobil politic", procurorul Bragg, un ales democrat afro-american, a răspuns că miliardarul "a creat o falsă aşteptare" mediatică privind inculparea sa şi a denunţat o "ingerinţă" în anchetă.

