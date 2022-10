VIDEO cu momentul exploziei de pe Podul Crimeei

UPDATE 2:

UPDATE: Incendiul de pe podul care leagă peninsula Crimeea de Rusia continentală ar fi fost provocat de explozia unei maşini-capcană, fiind afectată porţiunea rutieră a podului, susţine Comitetul naţional antiterorist rus, citat de agenţiile de presă ruse, conform Agerpres.



"Astăzi la ora locală 06:07 (03:07 GMT) pe partea rutieră a podului Crimeii a avut loc explozia unei maşini-capcană care a antrenat incendierea a şapte cisterne feroviare ce se îndreptau spre Crimeea", a indicat Comitetul.



Autorităţile ruse în domeniul drumurilor au indicat pe site-ul lor că traficul pe pod este "întrerupt temporar".



Cauzele incendiului "sunt pe cale să fie stabilite", potrivit Căilor ferate din Crimeea.

Guvernatorul regiunii sud-ucrainene Mikolaiv, Vitali Kim, a confirmat incendiul de la Podul Crimeii, care leagă peninsula anexată de partea continentală a Rusiei. Oficialul a postat pe Telegram şi o înregistrare video, în care se vede o parte a podului cuprinsă de flăcări. De asemenea, în imagini se văd incendiate mai multe cisterne transportatoare de combustibil folosite, probabil, de trupele de ocupaţie pentru aprovizionarea unităţilor de pe frontul din Ucraina.

Amintim că primele informaţii privind incendiul de la Podul Crimeii au fost postate pe Telegram de portalul de ştiri InformNapalm, sâmbătă dimineaţă, la ora 6:40. Imaginile respective indicau că ar fi în flăcări un segment de cale ferată din podul respectiv, transmite Rador.

GUYS WAKE UP THE CRIMEAN BRIDGE IS ON FIRE pic.twitter.com/PZY7gPS6fw