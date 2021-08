Incendii de proporții în Siberia. Ard 4 milioane de hectare în cea mai rece regiune din Rusia / VIDEO+FOTO

Arde cea mai rece regiune a Rusiei. Incendiile au acoperit peste 4 milioane de hectare din Siberia, acolo unde temperaturile scad și până la -35 de grade Celsius în timpul iernii.

Area covered by wildfires in Yakutia, Russia’s coldest region, is now over 4 million hectares. Russia’s Ministry of Defence sent extra 109 people, state of emergency hasn’t been called yet. Video of y’day early evening in one of the areas of Yakutia - normally 7pm is still bright pic.twitter.com/zsFflX6Fo5