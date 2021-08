Imagini de Apocalipsă. O mănăstire şi mai multe sate, înconjurate de flăcări de 40 de metri pe insula Evia, Grecia. Călugăr: Minune! - VIDEO

UPDATE

Flăcările uriașe au devastat toată pădurea de pini din jurul mănăstirii Cuviosului David, din Evia. Însă când acestea au ajuns lângă clădirile Mănăstirii, focul s-a oprit brusc, relatează un călugăr al locașului de cult pe Facebook, arătând și imagini impresionante de la fața locului.

VIDEO:

Știrea inițială

În timp ce rezidenţii din 12 sate şi cătune ameninţate de flăcări au fost evacuaţi, trei călugări de la mănăstirea Sfântul David, în apropiere de Rovies, în nordul insulei Evia, au refuzat să părăsească zona, a precizat presa locală, informaţie confirmată de pompierii din Evia.

'Ne sufocăm din cauza fumului'

'Flăcările au o înălţime de 30 până la 40 de metri şi înconjoară mănăstirea. Ne sufocăm din cauza fumului', a declarat telefonic un călugăr pentru agenţia de presă greacă ANA.

Viceprimarul unui sat din apropiere, Argyris Liaskos, a deplâns pe postul de televiziune Skai că 'niciun mijloc aerian nu a fost mobilizat pentru a stinge flăcările'.

'Cel puţin 150 de locuinţe au ars', a mai precizat acesta. Sub efectul unei canicule excepţionale, pe teritoriul Greciei erau active miercuri circa 40 de incendii, printre care şi cel de pe insula Evia, unde trei pompieri au fost uşor răniţi.

VIDEO:

Un incendiu a izbucnit şi în apropierea localităţii Olympia, însă situl antic al primelor Jocuri Olimpice nu este ameninţat, potrivit pompierilor eleni. Circa 100 de pompieri au fost mobilizaţi, asistaţi de trei elicoptere şi două avioane care transportă apă, potrivit aceleiaşi surse, notează Agerpres.

Grecia rămâne în stare de alertă din cauza valului de caniculă ce va continua toată săptămâna, cu temperaturi ce vor depăşi 40 de grade Celsius. În unele zone din centrul Greciei şi din Peninsula Peloponez va fi chiar mai cald, temperaturile atingând, potrivit meteorologilor, valori maxime 46 de grade Celsius de marţi până vineri. Căldura sufocantă vine în contextul în care pompierii continuă să lupte cu un incendiu masiv activ pe insula Rodos din calea căruia locuitorii din mai multe comunităţi au fost nevoiţi să fugă.



Echipajele de pompieri au făcut progrese în cursul zilei de luni, însă un alt sat a trebuit evacuat în cursul nopţii odată cu apropierea flăcărilor.



Focare de dimensiuni mai mici au izbucnit, de asemenea, în peninsulă şi de-a lungul frontierei turco-elene, potrivit pompierilor.

Grecia, cea mai gravă caniculă din 1987

Grecia este afectată de caniculă, a spus, luni, 2 august, premierul Kyriakos Mitsotakis. Temperaturile au atins chiar şi 45 de grade Celsius în unele regiuni.

„Ne confruntăm cu cea mai gravă caniculă din 1987, (care provoacă n.r.) o povară asupra reţelei de electricitate", a spus Mitsotakis după o întâlnire cu oficialii operatorului grec de distribuţie a energiei electrice.

Se aşteaptă ca valul de căldură să atingă temperaturi şi mai mari la începutul acestei săptămâni. Temperaturile extreme înregistrate în iulie 1987, la care s-a referit premierul, au ucis peste 1.000 de oameni, potrivit Euronews.

Mitsotakis a adăugat că autorităţile „fac tot posibilul pentru a controla situaţia” şi au îndemnat utilizatorii să „îşi limiteze consumul mai ales la începutul după-amiezii şi noaptea”.

Serviciile meteo prognozează temperaturi de la 40° C la 42° C pe insule şi de la 41° C la 43° C pe continent pentru zilele de luni şi marţi, cu maxime de la 44° C la 45° C în Peloponez şi Tesalia. În Atena, temperaturile vor depăşi 40° C, cu maxime de 43° C şi minime de 31° C, potrivit serviciilor meteorologice greceşti.



Incendiile care au izbucnit în weekend au scăzut în intensitate luni, dar pompierii au continuat să lucreze pentru a le controla.



Între timp, cel puţin opt persoane au murit în Turcia, în timp ce incendiile sălbatice s-au răspândit în partea turistică a sudului ţării, Uniunea Europeană şi alte naţiuni promiţând să trimită ajutoare.