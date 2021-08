Incendii apocaliptice în Turcia. 500 de animale salvate. Unele au blana pârjolită și au probleme respiratorii / Foto - Video

Ahmet Kemal Senpolat, directorul organizaţiei pentru protecţia animalelor Haytap. Echipele de intervenţie în caz de urgenţă continuă, pentru cea de-a zecea zi consecutiv, lupta cu cele mai grave incendii din ultimii ani.

În regiunile Manavgat, Marmaris, Bodrum şi Osmaniye au fost instalate tabere unde voluntarii au acordat îngrijiri animalelor rănite. Asociaţia a lansat un apel către populaţie pentru a aduce animalele rănite în aceste tabere, unde vor fi îngrijite gratuit.

Animalele au blana pârjolită iar unele dintre ele au probleme respiratorii şi nu se mai pot ţine pe picioare, a mai spus Senpolat. Nu se ştie cu siguranţă câte animale au murit în flăcări.

