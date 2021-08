Vacanță în Grecia în epoca noului coronavirus. Ce merită să vizitezi / galerie foto

Anul acest am optat pentru o vacanță în Grecia. Am vizitat pentru prima dată tărâmurile Eladei, mai exact Insula Creta.

Am decolat cu avionul de pe Aeroportul din Cluj cu destinația Chania, Creta, pentru un sejur de 7 zile, la sfârșitul lunii iulie. Insula Creta este cea mai sudică insulă grecească la Marea Egee, fiind una dintre provinciile cea mai căutată de turiști. La rândul ei, Creta cuprinde următoarele 4 prefecturi/regiuni administrative: Chania, Heraklion, Lasithi și Rethimno. Mai mult, insula se află la intersecția a trei continente: Europa, Asia și Africa.

Creta, Insula zeilor

Creta este numită și insula zeilor pentru că aici ar fi locul de naștere al lui Zeus, cel mai puternic zeu al mitologiei elene, dar și locul unde acesta a sedus-o pe prințesa feniciană Europa, de unde provine numele 'bătrânului continent'. De asemenea, în Creta mai pot fi admirate ruinele civilizației minoice, cea mai timpurie civilizație din aria Europei.

După un zbor de aproximativ 2 ore și 15-20 de minute, am aterizat cu bine, pe tărâm grecesc. Am ales o cazare în stațiunea Agia Marina, situată la aproximativ 20 de km de Chania, în drumul spre Castelli. Opțiunile de cazare în Creta sunt numeroase pentru toate gusturile, cu prețuri accesibile pentru toate buzunarele. Prin urmare, sunt mai mult decât mulțumit de raportul preț-condiții. De asemenea, oamenii de aici sunt amabili, au și ei ospitalitatea specific românească.

Relief paradisiac, la prețuri accesibile

Încă de când am coborât din avion am fost plăcut surprins de frumusețea peisajului, de cât de bine se îmbină relieful muntos cu apa cristalină a Mării Egee. Regiunea Chania se remarcă și datorită Munților albi (Lefka Ori), altitudine maximă de 2.454 m, și a parcului național care se întinde pe o mare suprafață din zonă.

Controlul la aeroport a decurs normal, rapid, chiar dacă ne aflăm în context Covid, iar mesajele oficiale nu erau deloc îmbucurătoare. Per total, realitatea de la fața locului cu privire la Covid este de cele mai multe ori în antiteză cu mesajele oficiale privind restricțiile din Grecia, cel puțin în Insula Creta acolo unde Covid-ul pare că a luat și el o pauză de vară.

Nu poți ajunge în Creta fără să vizitezi cele trei plaje minune din partea de vest: Balos, Falasarna și Elafonisi. În ultimele două se poate ajunge și cu autocarul.

Plaja Elafonisi, 'cu nisip roz', arie protejată

Plaja Elafonisi, 'plaja cu nisip roz' a fost inclusă în multe topuri internaționale ale celor mai frumoase plaje de pe mapamond. De asemenea, este o plajă sălbatică - zonă protejată! Este interzis să iei cu tine scoici sau nisip. Nici măcar nu ai voie să folosești săpun la dușurile în aer liber amenajate pe plajă. Mulți spun că seamănă cu Insulele Caraibe. Îmbinarea peisajului muntos cu apa cristalină, turcoaz, este impresionantă.

Pe lângă apa cristalină, turcoaz, de mică adâncime, nisipul alb are o nuanță de roz. Culoare neobișnuită este dată de bucățelele sfărâmate de cochilii și corali. Însă, dincolo de imaginea idilică, plaja roz este asociată și cu un eveniment tragic. În anul 1824, în război cu Turcia, sute de rezidenți, în special femei și copii, au încercat să se refugieze, fără succes, pe micuța peninsulă. Legenda ar spune că în urma uciderii în masă făcute de otomani, nisipul lagunei a căpătat această nuanță. Mai mult, există și un memorial dedicat tragicului eveniment.

Plaja Falassarna, o altă bijuterie a Cretei

Într-o altă zi din concediu, am vizitat plaja Falasarna, asemănătoare cu Elafonisi. Nisipul și apa turcoaz, incredibil de curată, precum celelalte plaje pe care le-am vizitat, te lasă cu gura căscată. Remarc și aici un peisaj paradisiac, cu un peisaj muntos extrem de aproape de mare.

Plajele de lângă Agia Marina și insula Theodoru

Insula Theodoru sau 'Insula caprelor' a fost declarată rezervație naturală. Nu ai voi să calci pe ea, cu excepția unei singure zile din cursul anului. Insula este păzită zi și noapte.

Apele din jurul ei sunt extraordinar de limpezi, iar distanța mică față de țărm, insula Creta, reprezintă o atracție pentru amatorii de excursii cu vaporașul, dar și pentru înotat sau snorkelling, precum am făcut și noi. De asemenea, am observat pe fundul apei și un avion german căzut aici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Chania, un mix de cultură clasică greacă, bizantină, otomană și venețiană, probabil cel mai frumos oraș din Creta

Chania este capitala regiunii cu același nume, aflată în vestul insulei, fiind cel de-al doilea oraş al Cretei ca importanţă, după capitala Heraklion. Când spun Chania, mă gândesc la faimosul Port Veneţian, străduţele înguste cu multe flori mediteraneene, magazine, biserici cu turnuri albe, terase și restaurante cochete aflate pe malul mării. Minoicii, romanii, bizantinii, venețienii, otomanii și apoi germanii, toți au lasat urme care pot fi admirate și astăzi.

Cu trenulețul turistic prin satele din Munții Albi

Într-o altă a zi a sejurului de 7 zile din Creta am ales să mergem cu 'The little fun train', un trenuleț turistic care parcurge diferite trasee tematice. Timp de mai multe ore am vizitat mai multe sate tradiționale Maleme, Tavronitis, Rapaniana sau Marathokefala. Am poposit și la Peștera Sfântului Cuvios Ioan pustnicul din Creta, luminător al virtuților care au sfințit pământul Cretei cu ostenelile și viața sa în secolul al XVI-lea.

Insula cu biserici la fiecare pas

Potrivit ghidului care ne-a însoțit în această călătorie, fapt confirmat și de subsemnatul, fiecare sat cretan are cel puțin o biserică ortodoxă, populația fiind 95% creștin-ortodoxă. Mai mult, chiar și în proximitatea plajelor, a locurilor de cazare se află bisericuțe. Practic, bisericuțe există peste tot! Pot să afirm că pe această insulă a Greciei m-am simțit ca acasă, cel puțin din punct de vedere spiritual, deoarece am simțit un puternic duh ortodox.

Ajungând în satul Vouves, am avut șansa de a vizita 'măslinul olimpic', înregistrat ca fiind cel mai vechi din regiunea Mediterana și este sursa coroanelor de frunze de măslin pentru jocurile olimpice recente. Mai mult, am admirat la fiecare pas impresionantele culturi de măslini dedicate aproape în totalitate producției de ulei.

Aproape un sfert din suprafața Cretei găzduiește 35 de milioane de măslini. În ultima noastră oprire cu trenulețul am avut ocazie unică de a degusta ulei de măsline, dar și 'Raki', băutură tradițională cu 40% alcool. În concluzie, recomand un sejur în insula Creta, cel puțin în partea de Vest a insulei! Este o destinație de vacanță ideală, sub toate aspectele!