În ce locuri din România a fost filmat noul serial Wednesday

Inspirat din Familia Addams, serialul Wednesday folosește în prim-plan Castelul Cantacuzino din Bușteni, imaginând această construcție impresionantă ca fiind școala - internat Nevermore, locația unde se petrece cea mai mare parte a acțiuni seriei cu opt episoade. În diverse alte cadre apar scene filmate în București - la Universitatea Politehnică, la Grădina Botanică, la Casa Monteoru. Este folosit de asemenea conacul Olga Greceanu de lângă Capitală.

Chiar în primul episod, o acțiune ce determină seria de evenimente din următoarele episoade a fost filmată în România. Este vorba despre momentele în care Wednesday Addams îi pedepseşte pe hărţuitorii fratelui ei, aruncându-le pești piranha în apa în care ei înoată. Aceste imagini au fost filmate la bazinul de înot Dinamo din București.

Totuși, întreaga acțiune imagină în serial are loc în locuri din Statele Unite ale Americii și nu în România. Există inclusiv scene filmate în Sinaia, La Gara Regală.

Tim Burton, impresionat de cum au decurs filmările

"A fost grozav să venim aici, în România, pentru că totul s-a potrivit în mod ciudat în universul Familiei Addams. Încercarea de a face România să semene cu Vermontul a fost o provocare interesantă, dar am reuşit să găsim multe locaţii potrivite. Iar în studio, am avut spaţiul necesar pentru a crea platouri, aşa că a fost minunat că am putut face acest lucru. Am avut spaţiu suficient ca să construim exterioare, să construim oraşul Jericho. Este ca şi cum decorurile ar prinde viaţă, iar asta susţine întreaga atmosferă a serialului”, a explicat Tim Burton, regizorul serialului Wednesday.

Tim Burton, un adevărat maestru al fantasticului, influențat de opera lui Edgar Allan Poe, este cunoscut pentru filme precum Edward Mâini-de-Foarfecă, Charlie şi fabrica de ciocolată, Batman, Planeta maimuţelor, Ed Wood sau Alice în Țara Minunilor. De altfel, în serial, Wednesday Addams îl numește pe Edgar Allan Poe drept unul dintre poeții ei preferați, deoarece scriitorul era cunoscut pentru poveștile sale gotice și poeziile care pline de morbiditate și mister. Scriitorul a fost prezentat ca un absolvent celebru al Academiei Nevermore, unde ajunge și Wednesday, la fel ca părinții ei.

Primul sezon al serialului Wednesday produs de Netflix și MGM Television are doar 8 episoade, însă este de așteptat ca acțiunea să continue într-un viitor sezon ce va fi lansat probabil peste aproximativ un an. Serialul Wednesday aduce pe micile ecrane figuranți români în anumite scene, dar și actori din țara noastră: George Burcea interpretează rolul lui Lurch, iar Victor Dorobanţu are un tol aparte - Thing, celebra mână care ajută mereu familia Addams.

Jenna Ortega, actriţa care interpretează rolul principal, pe Wednesday Addams, este cunoscută deja publicului pentru multe filme și seriale, printre care Bona 2, Scream, Iron Man 3, You, Mereu la Mijloc sau Jane the Virgin. În serialul Wednesday Addams, Catherine Zeta-Jones este Morticia Addams, Luiz Guzman este Gomez Addams, iar Christina Ricci apare ca Marilyn Thornhill.

România și legăturile cu elementele demne de Familia Addams

Interesant este că scenele din serialul Wednesday de pe Netflix care au fost filmate în România nu au ales zone clasice din Transilvania, ci au preferat București și Valea Prahovei, deci zona istorică Muntenia.

