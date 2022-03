Ilinca Vandici, aspru criticată după ce a declarat despre soțul ei / video

Vedeta a spus că i-ar ierta orice partenerului său de viață, lucru pentru care a fost taxată de multe femei pe rețelele sociale.

„Omenește vorbind, nu există ceva ce ar putea să facă un bărbat și să nu-l iert. Nu există așa ceva. I-aș ierta absolut orice. Consider că iubirea și familia noastră sunt mai presus decât o fută, două, trei care vin, stau pentru 10-15 minute și pleacă”, a spus Ilinca Vandici într-un podcast cu Damian Drăghici.

Femeile care au taxat-o au spus că un bărbat nu poate fi iertat dacă înșeală.

Ilinca Vandici, frumoasa prezentatoare a emisiunii "Bravo, ai stil!", de la Kanal D, a acceptat provocarea Spectacola și a răspuns sincer și cu umor la cele 20 de întrebări incomode.

1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Ilinca Vandici: Cel mai mare vis din copilărie era acela de a fi actriță, de a fi în lumina reflectoarelor. Nu este un secret ce îmi doream și iată, visele devin realitate.

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Ilinca Vandici: Eram la grădiniță, în grupa mijlocie, și, într-o dimineața i-am spus mamei că sunt răcită și nu mă duc la grădiniță. Mama mi-a pregătit ceva de mâncare, ceai, mi-a dat o pastilă și a plecat la muncă. Eu am deschis dulapul ei, am luat de acolo cea mai colorată fustă, am pus-o ca o rochie, m-am dus în dulapul cu pantofi și i-am ales pe cei cu cel mai înalt toc și îmbrăcată așa m-am dus la grădiniță. Când m-a văzut educatoarea a rămas stupefiată, i-am spus că așa m-a trimis mama. Nu m-a crezut și m-a luat de mânuță și am mers acasă ca să mă schimb în ceva corespunzător.

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul?

Ilinca Vandici: Este o întrebare dificilă. Aș schimba multe lucruri, dar în egala măsură nu aș schimba nimic. Oricât de grele, dramatice, tragic, triste au fost unele momente din viață mea, acestea m-au construit omul care sunt astăzi și sunt foarte mandră de cine sunt. Orice aș schimba "ciuntește"

Cumva din toată experiență pe care am trăit-o și care m-a "desenat" așa cum sunt.

