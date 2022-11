Ilie Dumitrescu, după ce CFR și-a aflat adversara în Conference League: Meciul cu Lazio este o provocare pentru Dan Petrescu

"Este o provocare, noi am văzut ce înseamnă forţa grupului de la CFR Cluj. Vorbim de continuitate, de un proiect cu un antrenor care este de cinci-şase ani la CFR. Ei cu siguranţă se vor întări, din ce am înţeles, şi meciul cu Lazio este o provocare pentru Petrescu şi jucătorii de la CFR. Să nu uităm că ei au ieşit din primăvara europeană din Europa League fără să piardă cu Sevilla. Faptul că ei au ajuns aici este o performanţă notabilă şi mă aştept ca nivelul din Superliga să crească de la an la an, să se investească mai mult şi să apară rezultate din ce în ce mai bune la nivel de club în Europa. Pentru că apoi vor veni şi rezultatele la echipa naţională", a spus Dumitrescu, prezent, luni, la lansarea volumului biografic intitulat "Marcel Răducanu - talent, fenomen şi legendă".



La rândul său, Marcel Răducanu a afirmat că CFR Cluj are şansa ei cu Lazio.



"Cu echipe puternice precum Lazio cred că băieţii de la CFR se motivează mai bine, decât cu cele mai slabe, unde credem noi că-i batem oricum. Iar cu italienii am avut mereu meciuri bune, sunt ca şi noi, au acelaşi stil de joc. Deci cred că CFR Cluj are o şansă. Nu ştiu cum face Dan Petrescu de iese mereu campion, înseamnă că îşi face treaba bine acolo. A dovedit că e un antrenor bun", a explicat Marcel Răducanu.



Fostul fotbalist Tudorel Stoica susţine că CFR Cluj nu are nimic de pierdut în dubla cu Lazio, ci doar de câştigat.



"E o dublă interesantă, cei de la CFR nu au nimic de pierdut. Dacă vor fi eliminaţi toată lumea va spune că nu e nicio problemă, iar dacă se vor califica, se va spune că e o mare performanţă. Iar eu spun că în fotbal totul e posibil. Deci nu au ce să piardă, doar de câştigat. E un meci dificil cu Lazio, normal, pornesc cu şansa a doua. Dar minuni există şi se pot întâmpla", a precizat Stoica.



Echipa de fotbal CFR Cluj va întâlni formaţia italiană Lazio Roma în barajul pentru calificarea în optimile de finală ale Europa Conference League, potrivit tragerii la sorţi efectuate luni la Nyon.



Partida din prima manşă a barajului va avea loc pe 16 februarie, la Roma, pe Stadio Olimpico, iar meciul revanşă se va disputa în data de 23 februarie, la Cluj-Napoca.



Cele două echipe s-au mai întâlnit în sezonul 2019/20 în grupele Europa League. CFR a câştigat acasă cu 2-1, iar Lazio s-a impus cu 1-0 la Roma, notează Agerpres.

Pentru Lazio nu va fi uşor să joace în România 'în plină iarnă' cu CFR Cluj, avertizează jurnaliştii italieni

Pentru Lazio nu va fi uşor să joace în România 'în plină iarnă', echipa din Roma urmând să dispute la Cluj pe 23 februarie returul barajului pentru calificarea în optimile de finală ale Europa Conference League, scrie site-ul calciomercato.com.

'Nu va fi uşor pentru biancocelesti să meargă să joace în România în plină iarnă. Prin urmare, va fi important să-şi joace bine cărţile la Roma, amintind că nu mai există regula golurilor înscrise în deplasare', notează site-ul, cu mai bine de două luni înaintea dublei manşe dintre CFR Cluj şi Lazio Roma.

Partida din prima manşă a barajului va avea loc pe 16 februarie, la Roma, pe Stadio Olimpico, iar meciul revanşă se va disputa în data de 23 februarie, la Cluj-Napoca. Trecând în revistă punctele forte şi slăbiciunile campioanei României, calciomercato.com observă la CFR 'un amestec potrivit de jucători experimentaţi şi tineri promiţători', cu o medie de vârstă de 26,8 ani.

În opinia site-ului, dintre jucătorii din compartimentul ofensiv al campioanei României, Lazio va trebui să fie atentă la Emmanuel Yeboah şi Claudiu Petrila.

'Alte elemente care se remarcă, într-un lot nu deosebit de bogat în calitate, sunt fostul fundaş lateral al Bolognei, Mbaye, care nu şi-a găsit încă loc în acest sezon, şi mijlocaşul ofensiv brazilian Roger (cu trei pase decisive în această competiţie, în preliminarii şi faza grupelor)', scrie calciomercato.com.

'De asemenea, în poartă, este o veche cunoştinţă a campionatului Italiei ca Simone Scuffet. După debutul în Serie A cu Udinese şi împrumutul la Spezia, jucătorul născut în 1996 în Friuli îşi găseşte maturitatea sportivă în România: are trei meciuri fără gol primit în şase partide din grupele Conference. În general, apărarea este unul dintre atuurile lui CFR Cluj, cu un singur gol primit în această competiţie pe teren propriu şi patru în deplasare', adaugă site-ul.

