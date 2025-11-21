Îl mai știi pe Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012? A revenit în forță la dueluri la Vocea României

Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012, a revenit pe scena unui show de talente și a electrizat publicul în duelurile de la Vocea României 2025.
În ultimul episod al Confruntărilor, difuzat vineri, 21 noiembrie, Turcu a urcat pe scenă alături de Vlad Atanasiu din echipa lui Smiley pentru un duet rock de excepție. Vocile celor doi concurenți au interpretat hitul „Nothing Breaks Like A Heart” (Miley Cyrus & Mark Ronson), provocând reacții mixte, dar entuziasmante din partea juriului și publicului.
Smiley a explicat alegerea piesei: „Asta e cu dedicație. Știu cât îi place lui Tudor Miley Cyrus și știu și cât îi place rock-ul și cumva am zis că anul ăsta, cel mai rock moment de până acum e în echipa Smiley”.
Vocile rock din echipa sa s-au străduit să dea tot ce au mai bun, iar primul care și-a exprimat părerea a fost chiar Tudor Chirilă: „Eu nu știam de varianta asta. E foarte greu de făcut o recomandare pentru că, de exemplu, Vlad cred că poate cânta și altfel și atunci e foarte greu să-ți dai seama. Mi se pare un moment dement, deci rock'n'roll!”
Theo Rose a remarcat energia momentului: „Abia aștept să vadă mamaie momentul ăsta! Energia e ce contează cel mai mult, în orice punct al competiției ăsteia. N-a fost cântarea perfectă, dar ați avut ceva foarte mișto, care m-a ținut acolo. M-am ridicat în picioare că așa am simțit. Chiar ați reușit să fiți foarte mișto împreună, deși, repet, n-a fost cântarea perfectă”.
Irina a completat: „O să vă spun sincer: mie nu mi s-a părut că a fost bine. În schimb, e un moment pe care mi-aș dori să-l mai revăd”.
După prestația celor doi concurenți, Smiley a lăudat efortul lor: „Băieți, ce să zic, într-adevăr, n-a fost perfect, nu m-așteptam să fie perfect, dar m-așteptam să fie sălbatic, curajos. Îi provoc și pe alții să încerce”.
Decizia finală a fost dificilă, chiar și cu ajutorul confidentei sale, doamna Mariana: „Băieții mi s-au părut extraordinari, sunt două voci puternice, două voci foarte bune! Este o decizie foarte grea de luat”.
Tudor a glumit după intervenția Marianei: „Doamna Mariana s-a eschivat de la a-l ajuta pe Smiley, dându-i o lecție de viață și lăsându-l să înțeleagă că în fața marilor decizii ești singur”.
În cele din urmă, Smiley a decis să meargă mai departe cu Tudor Turcu, iar Vlad Atanasiu a părăsit competiția. Tudor Chirilă a fost surprins de alegere: „Eu am rămas surprins de decizia ta pentru că mi se părea că Vlad este cel care poate cânta și alte lucruri, mult mai multe”.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu