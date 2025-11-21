€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Stiri Îl mai știi pe Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012? A revenit în forță la dueluri la Vocea României
Data actualizării: 22:29 21 Noi 2025 | Data publicării: 22:29 21 Noi 2025

Îl mai știi pe Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012? A revenit în forță la dueluri la Vocea României
Autor: Alexandra Curtache

vocea romaniei 2 Foto: Captură Youtube
 

Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012, a revenit pe scena unui show de talente și a electrizat publicul în duelurile de la Vocea României 2025.

În ultimul episod al Confruntărilor, difuzat vineri, 21 noiembrie, Turcu a urcat pe scenă alături de Vlad Atanasiu din echipa lui Smiley pentru un duet rock de excepție. Vocile celor doi concurenți au interpretat hitul „Nothing Breaks Like A Heart” (Miley Cyrus & Mark Ronson), provocând reacții mixte, dar entuziasmante din partea juriului și publicului.

Smiley a pregătit un duel rock de senzație

Smiley a explicat alegerea piesei: „Asta e cu dedicație. Știu cât îi place lui Tudor Miley Cyrus și știu și cât îi place rock-ul și cumva am zis că anul ăsta, cel mai rock moment de până acum e în echipa Smiley”.

Vocile rock din echipa sa s-au străduit să dea tot ce au mai bun, iar primul care și-a exprimat părerea a fost chiar Tudor Chirilă: „Eu nu știam de varianta asta. E foarte greu de făcut o recomandare pentru că, de exemplu, Vlad cred că poate cânta și altfel și atunci e foarte greu să-ți dai seama. Mi se pare un moment dement, deci rock'n'roll!”

Theo Rose a remarcat energia momentului: „Abia aștept să vadă mamaie momentul ăsta! Energia e ce contează cel mai mult, în orice punct al competiției ăsteia. N-a fost cântarea perfectă, dar ați avut ceva foarte mișto, care m-a ținut acolo. M-am ridicat în picioare că așa am simțit. Chiar ați reușit să fiți foarte mișto împreună, deși, repet, n-a fost cântarea perfectă”.

Irina a completat: „O să vă spun sincer: mie nu mi s-a părut că a fost bine. În schimb, e un moment pe care mi-aș dori să-l mai revăd”.

Smiley alege curajul și experiența

După prestația celor doi concurenți, Smiley a lăudat efortul lor: „Băieți, ce să zic, într-adevăr, n-a fost perfect, nu m-așteptam să fie perfect, dar m-așteptam să fie sălbatic, curajos. Îi provoc și pe alții să încerce”.

Decizia finală a fost dificilă, chiar și cu ajutorul confidentei sale, doamna Mariana: „Băieții mi s-au părut extraordinari, sunt două voci puternice, două voci foarte bune! Este o decizie foarte grea de luat”.

Tudor a glumit după intervenția Marianei: „Doamna Mariana s-a eschivat de la a-l ajuta pe Smiley, dându-i o lecție de viață și lăsându-l să înțeleagă că în fața marilor decizii ești singur”.

În cele din urmă, Smiley a decis să meargă mai departe cu Tudor Turcu, iar Vlad Atanasiu a părăsit competiția. Tudor Chirilă a fost surprins de alegere: „Eu am rămas surprins de decizia ta pentru că mi se părea că Vlad este cel care poate cânta și alte lucruri, mult mai multe”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tudor turcu
vocea romaniei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Robert Fico exclude modificarea Constituţiei în pofida procedurii de încălcare a dreptului comunitar
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Moment emoționant la Vocea României. Chirilă: „Ce cadou mai frumos puteți să-i faceți antrenorului vostru decât să-i promovați muzica”
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Romeo și Julieta la Mizil, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO 
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Vladimir Putin confirmă primirea planului de pace pentru Ucraina
Publicat acum 3 ore si 1 minut
Îl mai știi pe Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012? A revenit în forță la dueluri la Vocea României
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 46 minute
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close