Îl mai știi pe Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012? A revenit în forță la dueluri la Vocea României

În ultimul episod al Confruntărilor, difuzat vineri, 21 noiembrie, Turcu a urcat pe scenă alături de Vlad Atanasiu din echipa lui Smiley pentru un duet rock de excepție. Vocile celor doi concurenți au interpretat hitul „Nothing Breaks Like A Heart” (Miley Cyrus & Mark Ronson), provocând reacții mixte, dar entuziasmante din partea juriului și publicului.

Smiley a pregătit un duel rock de senzație

Smiley a explicat alegerea piesei: „Asta e cu dedicație. Știu cât îi place lui Tudor Miley Cyrus și știu și cât îi place rock-ul și cumva am zis că anul ăsta, cel mai rock moment de până acum e în echipa Smiley”.

Vocile rock din echipa sa s-au străduit să dea tot ce au mai bun, iar primul care și-a exprimat părerea a fost chiar Tudor Chirilă: „Eu nu știam de varianta asta. E foarte greu de făcut o recomandare pentru că, de exemplu, Vlad cred că poate cânta și altfel și atunci e foarte greu să-ți dai seama. Mi se pare un moment dement, deci rock'n'roll!”

Theo Rose a remarcat energia momentului: „Abia aștept să vadă mamaie momentul ăsta! Energia e ce contează cel mai mult, în orice punct al competiției ăsteia. N-a fost cântarea perfectă, dar ați avut ceva foarte mișto, care m-a ținut acolo. M-am ridicat în picioare că așa am simțit. Chiar ați reușit să fiți foarte mișto împreună, deși, repet, n-a fost cântarea perfectă”.

Irina a completat: „O să vă spun sincer: mie nu mi s-a părut că a fost bine. În schimb, e un moment pe care mi-aș dori să-l mai revăd”.

Smiley alege curajul și experiența

După prestația celor doi concurenți, Smiley a lăudat efortul lor: „Băieți, ce să zic, într-adevăr, n-a fost perfect, nu m-așteptam să fie perfect, dar m-așteptam să fie sălbatic, curajos. Îi provoc și pe alții să încerce”.

Decizia finală a fost dificilă, chiar și cu ajutorul confidentei sale, doamna Mariana: „Băieții mi s-au părut extraordinari, sunt două voci puternice, două voci foarte bune! Este o decizie foarte grea de luat”.

Tudor a glumit după intervenția Marianei: „Doamna Mariana s-a eschivat de la a-l ajuta pe Smiley, dându-i o lecție de viață și lăsându-l să înțeleagă că în fața marilor decizii ești singur”.

În cele din urmă, Smiley a decis să meargă mai departe cu Tudor Turcu, iar Vlad Atanasiu a părăsit competiția. Tudor Chirilă a fost surprins de alegere: „Eu am rămas surprins de decizia ta pentru că mi se părea că Vlad este cel care poate cânta și alte lucruri, mult mai multe”.