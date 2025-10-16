€ 5.0884
Data actualizării: 13:06 16 Oct 2025 | Data publicării: 13:05 16 Oct 2025

ÎCCJ decide dacă atacă la CCR legea privind plata pensiilor private
Autor: Ioan-Radu Gava

ccr
 

La Înalta Curte dee Casație și Justiție are loc o ședință în care se va decide dacă va fi atacată la CCR legea privind plata pensiilor private.

Joi, 16 octombrie 2025, începând cu ora 14:00, judecătorii de la Înalta Curte de Casație au fost convocați într-o ședință în care urmează să se discute dacă instanța supremă va ataca sau nu la Curtea Constituțională proiectul de lege privind plata pensiilor private

Actul normativ a fost adoptat ieri de către Camera Deputaților.

„La data de 16 octombrie 2025, ora 14:00, judecătorii instanței supreme sunt convocați pentru constituirea în Secții Unite în vederea exercitării atribuției prevăzută de dispozițiile art. 27 li. b din Legea 304/2022 privind organizarea judiciară. Ordinea de zi a ședinței: Sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private(PL-x nr.320/2025)”, precizează ÎCCJ într-un comunicat.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional. Au fost înregistrate 178 de voturi ”pentru”, 64 de voturi împotrivă şi 22 abţineri. În timp ce parlamentarii AUR au votat împotrivă, POT s-a abținut.

AUR a anunțat, de asemenea, că va depune astăzi o sesizare la Curtea Constituțională împotriva Legii privind plata pensiilor private.

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat „pentru” adoptare, însă inițiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciți ai contribuabililor români”, precizează AUR, într-un comunicat de presă.

Potrivit legii, atunci când se pensionează, românii vor putea retrage ca avans doar 30% din suma acumulată, iar restul sumei va fi eșalonată la plată cel puțin 8 ani. Excepție vor face pacienții oncologici și persoanele cu fonduri acumulate mai mici decât de 12 ori valoarea pensiei minime, care vor putea retrage toți banii dintr-o singură tranșă.

Revenim cu amănunte după ședința de la ÎCCJ.

inalta curte de casatie si justitie
iccj
ccr
pensii private
aur
