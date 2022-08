Ialomiţa: Accident pe A2 Bucureşti - Constanţa; patru maşini implicate

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, la kilometrul 157, în zona localităţii Feteşti, judeţul Ialomiţa, s-a produs o coliziune faţă-spate între 4 autovehicule, pe fondul nepăstrării distanţei de siguranţă.

În urma impactului, 2 persoane acuză dureri uşoare, urmând a fi investigate medical. Circulaţia rutieră este restricţionată pe prima bandă a sensului de mers către Constanţa, fiind formată o coloană de autovehicule de aproximativ 1 kilometru, precizează sursa citată, potrivit Agerpres.

Faptă banală a Poliției, prezentată ca uriașă victorie. Ca mamaia care mulge vaca

Cazul bărbatului cu trotinetă care a atacat cu un obiect ascuțit mai multe femei a stârnit dezbateri aprinse privitoare la modul în care poliția a acționat pentru prinderea acestuia.

Val Vâlcu și Alfred Bulai au vorbit despre cum s-a văzut în media prinderea agresorului pe trotinetă care, săptămâna trecută, a înțepat mai multe femei, pe stradă, cu un obiect contondent:

„Hai să zic cu Poliția, apropo de criminalul ăsta cu bisturiul, cu acul, sau cu ce o fi înțepat el. Cazul era extrem de simplu. Trotinetele astea se închiriază, sunt pe bază de GPS, și era extrem de simplu de găsit. Domn’le, la ora 21:35, cine era pe Calea Victoriei pe trotinetă? Să spunem că ai dovada, dar nu știi de unde să-l iei. O fi din Sascut, o fi din Chiajna, o fin Poplaga, sper să nu aibă poliția fețele noastre, ale tuturor, să ne caute zi și noapte ca big brother, să știe ce facem zi și noapte. Am înțeles că în Rusia e practica asta, acum, la modă.

Dar, acea jucărie era, iată, închiriată cu buletinul, deci chestie de 20 de minute să afli cine era pe trotinetă. A trecut o zi jumătate până au anunțat că l-au prins pe individ. A doua zi, Poliția zice: Domne’le, ne-am mobilizat exemplar. Toți colegii am stat, am făcut cercetări, am rămas după program și am reușit să-l prindem.“, a spus, profund amuzat Val Vâlcu, adăugând: „Bun, fiecare își laudă ciocanul, dar de ce înghite presa? O doamnă de la prompter, un reporter, difuzează chestiile astea de 4-5 ori, dar nu se întreabă: Domn’le, ce a făcut polițistul?“

„Ăsta e nivelul, Val. Este obsesia pentru imagine, pentru a sugera ceva senzațional, pentru că tu ai descris chestiunea asta ca fiind banală, pentru că era banal să... ca o sarcină banală de serviciu pentru un ofițer de acolo. Ei au transformat-o în ceva fenomenal.“, a spus Alfred Bulai.

„Au stat după program! Tu îți dai seama? S-au făcut ore suplimentare, pândă“, a adăugat Val Vâlcu.

„Exact cum te-ai duce la țară și mamaia zice: Fantastic, fantastic! Am stat la cinci dimineața să mulg vaca!“, a completat, la emisiunea „Nod în Papură“, Alfred Bulai.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News