Hotărârea ce vizează hărţuirea pe criteriu de sex şi hărţuirea morală la locul de muncă, adoptată de Guvern

„Mă bucur să anunţ că astăzi, 31 ianuarie 2025, Guvernul României a adoptat Hotărârea de Guvern pentru modificarea şi completarea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă, reglementate prin HG nr. 970/2023. În esenţă, este vorba de a se accepta sesizări anonime şi fără semnătură olografă, precum şi de a se extinde domeniul de aplicabilitate mai clar instituţiilor de învăţământ superior şi unităţilor din învăţământul preuniversitar, creându-se astfel cadrul pentru intervenţii procedurale mai specifice şi mai eficiente”, a afirmat ministrul, potrivit unui comunicat remis presei.

De asemenea, afirmă ministrul, prin acest actul normativ sunt introduse instrumente de prevenţie şi de protecţie a victimelor hărţuirii.

Daniel David a spus că la nivelul întregului sistem vor fi introduse proceduri de analiză, gestionare şi soluţionare a sesizărilor privind cazurile de hărţuire pe criteriul de sex şi al hărţuirii morale la locul de muncă, în spaţiul şcolar sau în mediul universitar.

„În plus, rolul şi responsabilităţile aflate în sarcina angajatorului/conducătorului, respectiv sarcinile angajaţilor sunt clar definite. Un alt element extrem de important îl reprezintă introducerea mecanismelor de verificare şi acordare de suport victimei, dar şi consiliere de specialitate şi îndrumare pentru persoanele care reclamă fapte de hărţuire pe criteriul de sex sau hărţuire morală. Aşa cum am anunţat şi ieri, cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei în Şcoală, avem zero toleranţă faţă de orice formă de violenţă în domeniile educaţiei şi cercetării”, a mai susţinut ministrul Daniel David.

Hotărârea de Guvern nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă poate fi consultată aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/275395.

