Herrera şi Verratti (PSG) susțin că arbitrul semifinalei cu Man. City i-a insultat cu expresiile 'F*ck you!' și 'F*ck off!'

'Eu vreau să spun ceva: se vorbeşte de respect cu arbitri, dar el i-a spus 'Fuck off' lui Leandro Paredes. Noi, dacă spunem asta, primim o sancţiune de trei sau patru meciuri', a certificat mijlocaşul spaniol al parizienilor Ander Herrera, pentru postul RMC Sport.

'Şi eu am auzit, când mi-a zis: 'Fuck you, a spus Marco Verratti. 'Dacă eu aş fi spus asta, primeam zece meciuri', a adăugat el. Directorul sportiv al lui PSG, Leonardo, a reacţionat şi el: 'Am vorbit despre asta, cred că aţi găsit imaginile. Este clar, deci nu comentez'.

'Este păcat pentru această manieră, dar nu vreau să asociez eliminarea noastră cu problema arbitrajului, însă cred că au fost multe situaţii care nu au fost bine gestionate de arbitru', a adăugat Leonardo.

Antrenorul Mauricio Pochettino nu a insistat asupra subiectului. 'Verratti şi Ander au spus-o la televizor, deci trebuie să credem ce au spus. Dar, cel mai important aspect este că nu suntem în finală. Personal, nu am auzit nimic de la marginea terenului.

Poate UEFA va deschide o anchetă, dar pentru noi nu este o scuză'. Angel Di Maria a fost eliminat în min. 69 pentru un fault la Fernandinho. Paris SG a primit, de asemenea, patru avertismente, pentru Herrera (min. 22), Verratti (71), Presnel Kimpembe (87) şi Danilo Pereira (89).

Manchester City a învins-o cu 2-0 pe PSG prin dubla reuşită de algerianul Riyad Mahrez (11, 63), după ce câştigase şi meciul tur de la Paris (2-1), iar în finala programată pe 29 mai, la Istanbul, o va înfrunta pe câştigătoarea duelului dintre Chelsea Londra şi Real Madrid (1-1 în tur).

