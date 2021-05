Manchester City, calificare istorică în finala Champions League după duelul cu PSG. Guardiola: Uneori ai nevoie ca stelele să se alinieze în favoarea ta / Video

'Sunt incredibil de mândru de echipa mea și mă gândesc în primul rând la jucătorii care n-au jucat azi. Toată lumea merita să fie pe teren, toată lumea a contribuit la acest rezultat și este momentul să ne bucurăm. Trebuie să câștigăm campionatul și apoi avem timp să ne pregătim pentru finală. Am recuperat foarte bine balonul în jumătatea adversă, iar o victorie cu 4-1 la general împotriva celor care au eliminat Barcelona și Bayern Munchen înseamnă enorm pentru noi.', a declarat Guardiola.

'PSG câștigă titlul în fiecare an. Este o echipă formată pentru succes, iar astăzi au luptat până la final. Noi am luptat împreună și am ajuns în finala Champions League. Lumea crede că este ușor să ajungi în finala Champions League, dar nu este deloc așa. Este o competiție foarte dificilă și uneori ai nevoie ca stelele să se alinieze în favoarea ta', a spus Guardiola după meci, potrivit BBC.

Chelsea și Real Madrid se vor duela în a doua semifinală, miercuri. În tur, cele două echipe au remizat, scor 1-1.