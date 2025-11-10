Haos pe aeroporturile din SUA. Trump îi somează pe controlorii de trafic aerian să revină la serviciu

Cererea președintelui Trump vine în contextul în care SUA continuă haosul provocat în aviaţia civilă în care mai multe zboruri au fost anulate din ordinul guvernului, dar şi de absenţele controlorilor neplătiţi din cauza blocajului bugetar, transmite Reuters.

Președintele de la Casa Albă a menționat că îi va recompensa pe cei care nu şi-au luat liber în cele 41 de zile de blocaj în administraţie, în lipsa aprobării bugetului de către Congres. Trump a spus că ar saluta demisiile celor care nu s-au prezentat la serviciu.

Mesajul lui Donald Trump

"Toţi Controlorii de Trafic Aerian trebuie să revină la lucru, ACUM!!! Oricine nu face asta va fi penalizat substanţial. PREZENTAŢI-VĂ LA LUCRU IMEDIAT" (majusculele îi aparţin - n. red.), a fost mesajul lui Donald Trump din mediile sociale a fost.

Ca şi alţi angajaţi federali din Statele Unite, controlorii nu sunt plătiţi de câteva săptămâni. Şeful Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA) Bryan Bedford a declarat, cu câteva zile în urmă, că de la începutul blocajului bugetar, zilnic între 20% şi 40% din ei nu se prezintă la serviciu pe cele mai mari 30 de aeroporturi.

Problemele cu personalul s-au agravat

Dificultățile cu personalul s-au agravat în weekend. Sâmbătă a fost cea mai problematică zi din acest punct de vedere de la începutul aşa-numitului 'shutdown', a precizat duminică ministrul transporturilor, Sean Duffy.

Au fost anulate peste 1600 de zboruri, luni, în SUA

Peste 1600 de zboruri au fost anulate, luni, în SUA. Săptămâna aceasta situaţia s-ar putea înrăutăţi, după ce FAA a permis ca, de vineri, numărul de curse anulate să crească la 10%. De asemenea, potrivit site-lui de internet FlightAware, care urmăreşte avioanele, au avut loc 3300 de întârzieri. Duminică au fost anulate 2950 de zboruri şi întârziate aproximativ 10.800, conform aceleași surse, notează Agerpres.

