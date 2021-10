Halep și vaccinul COVID. Mircea Badea a dat peste un mesaj uluitor / foto

Aventura Simonei Halep la Indian Wells s-a oprit, după ce a fost învinsă de Aliaksandra Sasnovich. Simona Halep s-a întors în țară după participarea la Indian Wells, sportiva din Constanța abordând și subiecte cum ar fi cea de-a treia doză de vaccin. „Îmi pare rău să aud ce se întâmlă în spitale, este foarte trist, sper ca toţi oamenii să înţeleagă din această întâmplare şi să se vaccienze, pentru că, cu siguranţă, aşa cum tot spun medicii, ne protejează. Sigur că da (n.r. întrebată dacă se vaccinează cu doza a treia), o voi face imediat ce voi termina turneele", a spus Simona Halep, la sosirea în ţară.

Mircea Badea, în cadrul emisiunii de marți seară de la Antena 3, a făcut referire la un comentariu publicat pe Facebook la adresa Simona Halep. Sportiva a intrat puternic în vizorul românilor care se împotrivesc vaccinării.

„Simona Halep, învinsă la Indian Wells de cea care a eliminat-o și pe Emma Răducanu. Haideți să vedem primul comentariu (n.r. de pe Facebook): De când s-a înțepat (n.r. cu referire la vaccin), poate vă sună cunoscută expresia asta cu înțepatul, deci, de când s-a înțepat, profesional îi merge numai rău. Serul bagă duhul satanei în om și Dumnezeu îți ia harul pe care ți l-a dat. E un punct de vedere absolut interesant. Trebuie să recunosc. L-am citit de mai multe ori. Are o documentare serioasă? Adică are argumente, probe, dovezi sau e la mișto comentariul?! L-am citit de câteva ori”, a spus Mircea Badea.

Amintim că, recent, Antena 3 a difuzat imagini dintr-un spital din Timișoara, unde medicii abia fac față situației pandemice. Frustrarea lor este cu atât mai mare cu cât acum românii au la îndemână vaccin și nu îl folosesc. Mircea Badea a comentat și acest subiect.

„Imaginile sunt crâncene, dar eu am zero empatie pentru că acum este o alegere: te vaccinezi sau nu. Nu e ca și când îți cade un meteorit în cap. Dacă îți cade un meteorit în cap, am empatie pentru tine. Când faci o alegere, oricare ar fi ea, asumă-ți-o. Nu este o dramă, este o alegere. Eu am empatie pentru drame. Cu toții facem alegeri. Ni le asumăm”, a zis Mircea Badea la Antena 3.

„Doctorii ne tot spun că vaccinul este sigur și eficient. Păi atunci, obligația ta morală ca medic este să ai grijă în primul rând de ăla care te-a ascultat și a crezut în tine. În acest moment, cine a vrut s-a vaccinat, cine nu a vrut nu s-a vaccinat. Este doar o treabă de voință și de alegere. Obligația morală a unui medic este față de ăla care l-a ascultat. Rezolvă-l întâi pe ăla care a ascultat ce ai zis și a făcut întocmai”, a mai spus realizatorul TV.