Guvernul va aduce modificări în privinţa finanţării reabilitării energetice a blocurilor de locuinţe

Guvernul are pe agenda şedinţei de luni aprobarea unei ordonanţe de urgenţă care vizează diminuarea contribuţiei financiare de la bugetele locale şi asociaţiile de proprietari la lucrările de reabilitare energetică a blocurilor de locuinţe.

Actul normativ aflat pe masa Guvernului, propune reglementarea unor măsuri care să conducă la creşterea numărului de clădiri renovate energetic şi la utilizarea optimă a fondurilor alocate prin Politica de Coeziune pentru realizarea obiectivelor europene şi naţionale în domeniul eficienţei energetice în clădiri, se precizează în nota de fundamentare, relatează Agerpres.

În acest sens, se prevede ca finanţarea unor activităţi/lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se poate asigura din fonduri europene. Totodată, se diminuează contribuţia suplimentară asigurată de la bugetele locale şi asociaţiile de proprietari pentru acest tip de investiţii.

Alte proiecte: Schema de ajutor de stat pentru Ucraina



Pe ordinea de zi a şedinţei va fi un proiect de hotărâre care vizează realocarea sumei de 2.500.000.000 lei, din fondul pentru implementarea de măsuri de ajutor de stat şi/sau de minimis administrat de Eximbank S.A., pentru Schema de ajutor de stat Ucraina, în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.



Potrivit notei de fundamentare, sumele rămase disponibile din fondurile alocate pentru precedentul program de ajutor de stat COVID-19 pot fi realocate pentru implementarea de către EximBank în numele şi în contul statului a unor noi măsuri de ajutor de stat, iar EximBank S.A. are în vedere construirea unui portofoliu nou de produse cu componentă de ajutor de stat, având ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al firmelor care se confruntă cu deficit de lichidităţi, în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.



Executivul mai are pe agendă alocarea sumei de 924.362.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital.



Guvernul discută şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMANIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST.



De asemenea, Executivul urmează să aprobe mai multe proiecte de hotărâri referitoare la lucrări de utilitate publică de interes naţional, printre care "Autostrada de centură Bucureşti", "Drum Expres Craiova-Piteşti", precum şi la obiectivul de investiţii "Autostrada Târgu Mureş-Târgu Neamţ".



Alte proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a şedinţei se referă la stabilirea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I,II şi III de invaliditate, precum şi la modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

Alte proiecte: Istituționalizarea personelor adulte cu dizabilități

Executivul mai are pe agendă aprobarea Strategiei naţionale privind prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi şi accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, pentru perioada 2022-2030 şi a Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2022-2027.

Alte proiecte: personalul cu atribuții în gestionarea finațărilor nerambursabile



Totodată, un proiect de hotărâre de Guvern care va fi discutat luni vizează completarea structurilor, autorităţilor şi instituţiilor publice în care este încadrat personalul care îndeplineşte atribuţii privind gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene şi modificarea majorării salariale de la 35% la 50% până la prima evaluare a activităţii/performanţelor profesionale individuale.

Alte proiecte: Asigurarea asistenței medicale



Guvernul mai are în vedere şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, prelungirea până la data de 31 martie 2023 a termenului de aplicare a prevederilor acesteia.



Potrivit notei de fundamentare, actul normativ prevede reglementări în privinţa asigurării asistenţei medicale primare persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat.





