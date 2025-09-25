€ 5.0754
Data actualizării: 11:36 25 Sep 2025 | Data publicării: 11:10 25 Sep 2025

Lista celor 17 alimente de bază pentru care Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial

Autor: Andrei Itu
retailer-cucereste-europa_60462800 Foto: Freepik
 

Executivul a aprobat, joi dimineață, prin OUG, o nouă prelungire, cu încă 6 luni, a plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază.

Termenul anterior al plafonării a expirat la data de 30 septembrie.

Lista cu cele 17 produse de bază

1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi

2. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT

3. Brânză telemea de vacă vrac

4. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

5. Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg

6. Mălai până la 1 kg

7. Ouă de găină calibrul M

8. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l

9. Carne proaspătă pui

* Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.

10. Carne proaspătă porc

*Carne porc, în aplicarea prezentei OUG, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.

11. Legume proaspete vrac

* Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi.

12. Fructe proaspete vrac

*Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei OUG, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă.

13. Cartofi proaspeţi albi vrac

14. Zahăr alb tos până la 1 kg

15. Smântână - 12% grăsime

16. Unt până la 250 grame

17. Magiun până la 350 grame

Zilele trecute premierul Ilie Bolojan anunțase că a luat decizia de a continua plafonarea.

”Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial al produsele alimentare și în ședința de guvern de mâine, acest proiect va fi pe ordinea de zi și se va prelungi cu 6 luni de zile. Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuțiilor din coaliție, dar și pe baza discuțiilor cu rețelele de magazine și cu producători”, a anunțat anterior premierul Ilie Bolojan. 

