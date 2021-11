Gușă dezvăluie o scenă semnificativă cu Nadia Comăneci. ”Statul român nu face NIMIC”

"Eu cunosc bine treburile astea pentru că vorbesc destul de des cu Nadia. Recunosc, în ultimele şase luni, nu am mai vorbit, dar am fost împreună şi la olimpiade şi la multe evenimente. Cunosc magnitudinea importanţei ei în lumea diplomatică, nu doar în sport. În sport, este cvasitotală, nu am văzut fost sportiv să fie înconjurat de presă cum este înconjurată ea, vedetă internaţională. Noi nu am reuşit pentru că nu ne-am dorit, noi ca stat, să facem asta. Când s-a pus problema să o ajutăm, ajutorul a venit ca a năşit-o Adrian Năstase din dorinţa lui, probabil, duhovnicească, dar şi de a avea o imagine bună, şi a fost naș de cununie împreună cu Dana Năstase. După aceea, a uitat-o pe Nadia.

Vă spun în cunoștință de cauză, că ea nu spune că este americancă, ci că este căsătorită cu un american, dar că este românca, absolut oriunde. Am asistat la o scenă când a corectat prezentarea ei oficială, deşi era un mediu foarte sus pentru că nu cuprindea chestia cu România - "Nadia Comăneci româncă". Nu ne-a interesat nici de Ilie Năstase, nici de Hagi, nici de ea, decât atunci când făceau nişte reclame pe la nişte branduri private, dar care era treaba lor până la urmă. Statul român niciodată nu i-a ajutat cu nimic. Nu a dorit să se implice în proiecte (...) Statul român nu face nimic, dar ar fi putut să facă", a spus Cozmin Gușă, la DCNews TV.

Nadia Comăneci, decorată de președintele Klaus Iohannis

Klaus Iohannis o va decora pe Nadia Comăneci. Președintele României a semnat decretul, transmite Administrația Prezidențială.

”În semn de înaltă apreciere şi recunoaştere pentru excepţionala carieră sportivă, pentru rezultatele remarcabile obţinute în calitate de reprezentantă a României, precum şi pentru implicarea în popularizarea sportului în rândul tinerei generaţii, Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofiţer doamnei Nadia Comăneci”, se arată într-un comunicat oficial.

Cea mai mare gimnastă a României

Cea mai mare gimnastă a României, Nadia Comăneci, împlinește anul acesta, pe 12 noiembrie, frumoasa vârstă de 60 de ani. Ea a rămas în memoria sportului mondial ca fiind prima gimnastă din lume care a primit nota zece la un concurs internaţional de gimnastică, scrie Mediafax.

Campioana deținătoare a 5 medalii de aur olimpice, 2 de aur mondiale şi nouă de aur europene, a fost felicitată vineri de Federația Română de Gimnastică, printr-o postare în mediile sociale:

A trecut peste ani, cu aceeași ușurință cu care, în 1976, la Montreal impresiona o lume întreagă! Este unică, strălucitoare, desăvârșită, este Ea, NADIA! Își aniversează astăzi ziua de naștere și lumea gimnasticii românești îi urează la unison, La mulți ani! Legenda sportului românesc s-a născută la Oneşti, dar e stabilită în SUA, la Norman (Oklahoma), după ce a reușit să fugă din România, în timpul regimului comunist.

"Perfect 10"

Nadia va rămâne definitiv în istoria gimnasticii pentru acel „Perfect 10”, notă primită la Olimpiada de la Montreal, din 1976, pe când avea doar 14 ani. Minunea reuşită de româncă a inspirat generaţii întregi, din toate domeniile.

Recent, cântăreaţa Celine Dion a mărturisit că este mare fan Comăneci. De asemenea, este ştiut că Michelle Omaba, soţia fostului preşedinte american, a recunoscut că s-a îndrăgostit de gimnastică după ce a văzut-o pe Nadia.

