Greva STB, a treia zi. Trei tramvaie și 10 autobuze au ieșit pe teren - 22 ianuarie

Este a treia zi de grevă la STB. Cu toate că majoritatea șoferilor nu au ieșit pe teren, se pare că trei vatmani și zece șoferi de autobuz au renunțat la grevă. Conform Digi24, au ieșit din depou tramvaiele 1 și 21.

Angajații STB cer ca salariile să fie majorate cu rata inflației, ceea ce ar însemna o medie de 200 de lei/angajat. Ei spun că salariile nu le-au mai crescut de trei ani. Nu de aceeași părere este și directorul STB, care spune că, după creșterile salariale de anul trecut, o nouă creștere ar băga STB în insolvență.

Greva încetează odată cu demisia directorului STB

Pe de altă parte, Adrian Criț, directorul societății, acuză șoferii de furt de combustibil: ”Furturile de combustibil sunt la ordinea zilei, avem plângeri penale efectuate. Pe de altă parte, piesele și componentele comandate dispar din punctele de lucru”.

În aceste condiții, dacă și înainte de acest moment, angajații STB au spus că cer demisia directorului STB și negocierea noului contract colectiv cu noul director, cu atât mai mult au cerut-o după. Unii angajați au strigat că le este rușine să dea ochii cu călătorii în trafic după ce au fost făcuți hoți.

Negocierile STB - PMB: Domnul primar general nu a stat cu noi nici măcar un minut

Liderul de sindicat, Vasile Petrariu, a spus foarte clar că greva STB se va încheia când directorul STB va demisiona. El este acuzat grav de Nicușor Dan, care, legând acest lucru de apartenența lui Petrariu la PSD, acuză greva ca fiind una politică. Inițial, Nicușor Dan nici nu a vrut să vorbească cu Petrariu, ci a cerut o delegație din care liderul de sindicat să lipsească.

”Domnul primar general a pozat la televizor că vrea să medieze o discuție și a pus condiția ca președintele sindicatului transportatorilor nu trebuie să participe la această discuție. În condițiile astea, colegii s-au ridicat de la masă și au plecat. Domnul primar general nu a stat cu noi nici măcar un minut, pentru că a considerat că această strategie de a da bine la presă și de a poza în persoana care mediază și vrea să soluționeze un conflict este o demonstrație foarte clară... se vede clar că nu a dorit acest lucru”, a zis liderul de sindicat, vineri seară. Citește mai mult aici

Nicușor Dan nu vorbește nici cu liderul de sindicat, nici cu prefectul

În același timp, nici cu prefectul Capitalei nu are dialog Nicușor Dan, sub diverse pretexte, cel mai grav fiind că aceasta are ”atribuții limitate”.

Pe de altă parte, Nicușor Dan anunță concedieri, nu chiar în masă, pentru că nu pot da afară 5.000 - 10.000 de oameni odată, după cum a afirmat, dar vor fi concedieri individuale, precum și dosare penale, conform anunțurilor de vineri.

