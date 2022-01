Grevă STB. Nicușor Dan nu i-a răspuns la telefon prefectului pentru că ”are ATRIBUȚII LIMITATE”. În plus, se făcuse și târziu

”În cursul dimineţii (n.r. joi), după ora 6.00, având în vedere că am fost în imposibilitatea de a avea un dialog până în această dimineaţă cu domnul primar general, m-am deplasat la sediul Primăriei Generale şi am avut o discuţie cu domnul primar general, ridicându-i problema perturbării ordinii publice şi solicitându-i să intervină şi să efectueze toate demersurile pentru menţinerea unui climat de pace socială şi ordine publică la nivelul Capitalei” a spus prefectul Capitalei, Alexandra Văcaru, joi. ”Aveam semnale (n.r. despre grevă), am discutat cu diverse autorităţi încă din cursul serii, domnul primar nu mi-a răspuns aseară (n.r. miercuri seară), mi-a răspuns după ora 6 în această dimineaţă” a mai spus aceasta.

Astăzi, Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, întrebat de ce nu i-a răspuns de miercuri seară la telefon prefectului Alexandra Văcaru și de ce i-a răspuns abia a doua zi dimineața, a răspuns:

”Suntem într-o situație de criză. Miercuri seară am vorbit cu foarte multă lume, pentru că anticipam criza care urma, nu am vorbit și cu doamna prefect, deși am văzut apelul domniei sale, pentru că se făcuse târziu și pentru că domnia sa are atribuții limitate în această chestiune. Am vorbit cu poliția, am vorbit cu TPBI-ul, cu viceprimarul, am vorbit cu foarte multă lume pentru a realiza lucrurile de care aveam nevoie, adică să avem polițiști în intersecții, adică am fost conectat și cu domnia sa am vorbit la 6 dimineața, ieri”.

În continuare Nicușor Dan nu vorbește cu prefectul Alexandra Văcaru

Într-o intervenție ulterioară la Digi24, prefectul Capitalei a anunțat că a avut loc o nouă întâlnire, în această dimineață, la ora 05:00, cu reprezentanții Jandarmeriei și ai Poliției Capitalei. ”Măsurile de suplimentare dispuse ieri au fost și astăzi menținute, avem suficiente efective” a asigurat prefectul. Întrebată dacă ține legătura cu reprezentanții Primăriei Capitalei, Alexandra Văcaru afirmă că ”au avut loc discuții și-n această dimineață, nu am discutat direct cu primarul general, am discutat cu domnul viceprimar, cu reprezentanți, fără niciun fel de problemă, de la primele ore ale dimineții, am fost în contact permanent, așa cum am fost și ieri”.

