Greva profesorilor, lucru bun pentru guvern. Bulai: În lumea civilizată e invers. A fost chiar amuzant

"Pentru guvern, greva profesorilor este totuşi un lucru bun, pentru că guvernul rămâne pe picioare. În lumea civilizată e invers, de obicei cade un guvern în urma unei greve. La noi e motiv să rămână guvernul. Noi suntem pe dos, aşa. DIn punctul ăsta de vedere a fost chiar amuzant, când au spus că nu pot demisiona acum, pentru că trebuie să rezolve problema.

Ca şi cum şi-au propus să rezolve această problemă. Pentru că până acum le-au spus doar că nu se poate rezolva, sau că sunt doar nişte firimituri pe care le pot da.

În comunism, la câte o coadă, puteai să ajungi acolo în faţă şi să afli că s-a terminat. Aşa e şi acum!

E de-a râsu'-plânsu'!", a punctat Alfred Bulai la Nod în Papură.

"Şi nu au dreptate? Au luat primarii, viceprimarii, judecătorii, parlamentarii, s-a terminat!", a intervenit Val Vâlcu.

"Chiar anul ăsta s-au mărit nişte lefuri, la directori care lucrează cu fonduri europene, cu nu ştiu ce agenţii. Sigur, sunt puţini oameni, dar... ", a mai spus Bulai.

"Da, dar sunt multe agenţii, multe rău. Numărase cineva, sunt 145 de agenţii, de structuri", a intervenit iarăşi Vâlcu.

"Unele de maximă importanţă nu? Că le-au dublat salariile, care nu erau mici oricum. Asta e altă mâncare de peşte. Nu e o creştere care să fie de ici, de colo. E multă minciună din partea guvernului. Prima chestiune este că trebuie să rezolve că asta îi împiedică la rotativă. În primul rând, dacă respectau regulile rotativei, se schimbau de pe o zi pe alta. Demisiona ăla, îi chema la mişto la Cotroceni, desemna un premier şi săptămâna viitoare aveai guvern. Nu era o problemă dramatică. Se putea face asta şi acum o săptămână. Noi am depăşit termenul rotativei, să nu uităm", a mai arătat sociologul Bulai.

Ciucă, scrisoare către elevi în plină grevă și proteste ale profesorilor

Premierul Nicolae Ciucă le transmite un mesaj elevilor, în plină grevă generală în învățământ.

Nicolae Ciucă, premierul României, a transmis un mesaj către Consiliul Național al Elevilor.

„Dragi elevi,



Coaliția legislativă și guvernamentală, Guvernul României și toate instituțiile cu atribuții în domeniul salarizării și al educației înțeleg importanța procesului educațional, pentru susținerea și finanțarea căruia continuăm să mărim resursele financiare necesare.



Ca Prim-ministru, așa cum am avut ocazia să vă transmit în cadrul întâlnirii cu reprezentanții părinților și elevilor, am angajat încă de la preluarea mandatului dialogul cu liderii sindicali din educație, cu ajutorul cărora am reușit, în ultimul an și jumătate, să facem progrese importante atât în majorarea veniturilor dascălilor, precum și în creșterea finanțărilor necesare Educației", a transmis premierul.





