Gigi Becali sare în ajutorul lui Dănuț Lupu. Ce propune patronul FCSB

Gigi Becali, patronul de la FCSB, este dispus să-l angajeze pe Dănuț Lupu pe perioada detenției de 7 luni și 10 zile, pentru a-i asigura acestuia un regim deschis de detenție pe perioada zilei, conform ProSport.

Dacă în cazul în care CS Dinamo are de gând să-i înceteze contractul de muncă, omul de afaceri a dezvăluit că este dispus să-l angajeze la FCSB, pentru ca în timpul zilei să stea în baza sportivă a clubului roș-albastru.

„Îl angajez eu. Fac cerere, vreau să îl angajez pe Lupu la FCSB. Că se pricepe la fotbal. Ziua să vină să lucreze la FCSB și seara să se ducă la pușcărie. Dar el e prieten la cataramă la Jilava cu directorul de acolo, știu eu.

Îi trimit o mașină să îl ia la FCSB la ora 07:00, stă la birou la bază și seara merge să doarmă la pușcărie, că așa e legea,“, a spus Becali la Fanatik, citat de Antena 3 CNN.

La ultima apariție în fața instanței, Dănuț Lupu a detaliat împrejurările în care a fost nevoit să se urce la volan fără permis, fapta care i-a adus condamnarea la închisoare.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, a spus Dănuț Lupu, la ultima apariție în fața instanței.

