Condamnat la închisoare, Dănuţ Lupu nu va fi prima dată în spatele gratiilor. Istoric negru pentru fostul fotbalist

Nu este, însă, prima dată când Dănuţ Lupu are probleme cu legea. Conform sport.ro, au mai existat trei astfel de episoade de-a lungul vieţii lui Dănuţ Lupu.

Spre exemplu, 1988 a fost arestat în Scoţia, după meciul lui Dinamo cu Dundee, din Cupa Cupelor. Motivul? Furt din magazin. Antrenorul Mircea Lucescu a intervenit atunci, mergând la secţia de poliţie pentru a discuta cu procurorul, iar Dănuţ Lupu a fost eliberat.

În vara anului 1990, Dănuţ Lupu s-a transferat de la Dinamo la Panathinaikos Atena. În Grecia, a fost arestat din nou pentru furt. El a fost acuzat că este parte dintr-o bandă de hoţi din maşini şi a petrecut două luni şi jumătate în spatele gratiilor.

"Vardinogiannis (n.r. patronul echipei) m-a chemat la el în birou și de acolo m-au arestat. Omul avea o putere extraordinară la vremea aia, cel puțin în perioada 1990 - 1996. Făcea ce voia el în Grecia, chiar numai ce voia el făcea. Acolo era o lege atunci, nu aveai voie să stai mai mult de două săptămâni în arest. Eu am stat vreo lună și jumătate.

Coboram peste stradă și îmi luam țigări. Nici poliștiștii de acolo nu credeau că o să mă duc. După o lună jumătate am fost transferat la Căminul Central și am stat vreo lună și ceva acolo. Eu am fost arestat din cauza faptului că am dat în el. I-am dat un pumn.

Trebuia să stau arestat acolo că a vrut el? Orice ar spune lumea, eu am fost arestat din cauza faptului că am dat în el", a explicat recent Dănuț Lupu, în cadrul podcastului Tare de tot.

Cel mai recent episod de acest tip s-a petrecut în 2005, când Dănuţ Lupu a fost prins pe aeroportul din Bucureşti cu aproximativ 80.000 euro pe care nu îi declarase în prealabil. Banii erau ascunşi în bagaj, printre haine.

În acelaşi an a început şi seria de condus maşini fie fără permis, fie fără a avea plăcuţe de înmatriculare pe autoturisme.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News