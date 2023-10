Dănuț Lupu a fost condamnat la închisoare cu executare

Fotbalistul Dănuț Lupu a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare cu executare și trebuie să se predea la Penitenciarul Rahova, potrivit Antena 3 CNN.

Fostul internațional român a fost contactat de postul de televiziune pentru o primă reacție, însă nu a răspuns la telefon.

Dănuț Lupu a fost surprins de mai multe ori în trafic în timp ce conducea fără permis de conducere.

În primă fază, avocatul a cerut transformarea pedepsei în amendă penală, iar judecătorii au rămas în pronunțare pentru data de 2 octombrie.

Într-una dintre distuațiile în care a fost prins fără permis de conducere, Dănuț Lupu a spus că a fost nevoită să facă acest lucru din cauza problemelor de sănătate care trebuiau remediate urgent.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, spunea Dănuț Lupu la acea vreme.

