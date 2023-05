Gigi Becali a arătat avantajul FCSB-ului față de Farul și CFR în lupta la titlu: Acolo e ca acasă

Gigi Becali a declarat că, în opinia lui, FCSB are un program competiţional care o avantajează în faţa rivalelor.

Becali spune că programul FCSB-ului reprezintă un avantaj şi anunță că prima şansă la titlu e a FCSB-ului.

'Normal, la ora asta, prima șansă e a noastră. Avem trei meciuri acasă și unul în deplasare, care și ăla e acasă, sunt jumătate FCSB-iști la Constanța. Trebuie să batem, nu e normal?', a declarat Gigi Becali.

Meciurile de acasă sunt cu Sepsi OSK, CFR Cluj şi Rapid București. În deplasare, FCSB va juca cu Farul, în penultima etapă.

Gigi Becali anunţase iniţial că se retrage din fotbal, însă rezultatele avantajoase pentru FCSB din ultima etapă l-au determinat să vorbească din nou despre echipa sa.

Becali vrea și mai mulți bani pentru vânzarea clubului

Becali a menționat că se află deja în negocieri pentru vânzarea echipei, dar prețul inițial poate fi modificat pe parcursul tratativelor, dacă FCSB va câștiga campionatul.

'Eu am terminat, numai că acum am un client cu care negociez. Am 25 de milioane pe care a spus că le dă. Dar, dacă iau campionatul, eu nu mai vreau. Dacă sunt campion, iau 40! Dacă nu, 25. Contează asta foarte mult!', a spus Becali.

