Gheorghe Flutur: PNL spune clar, nu dorim să mai creștem taxele și vrem păstrarea cotei unice

Gheorghe Flutur a făcut declarații de presă despre prioritățile PNL din programul de guvernare cu PSD și UDMR:

„Am început discuțiile le nivel politic, apoi cu specialiști în domeniul fiscal și economic. Sunt lucruri la care ne înțelegem și lucruri la care mai urmează discuții. PNL spune clar că nu dorim să mai creștem taxele și impozitele în perioada următoare și ne vom ține de acest angajament și, în al doilea rând, dorim păstrarea cotei unice.

Aici au apărut ușoare discuții între noi și cei din PSD, care cer această impozitare progresivă, dar vor mai avea loc discuții în orele și zilele viitoare pentru clarificarea avantajelor pentru mediul de afaceri și dezvoltarea economică a acestei țări“, a precizat Gheorghe Flutur.

”Taxează-i pe bogați” generează neînțelegeri între PSD și PNL. ”Vrei yacht? Plătești în plus!”

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte al PSD, a venit cu lămuriri după discuția purtată cu reprezentanții PNL și UDMR pentru viitorul guvern.

Dacă în Statele Unite, bogații sunt cei care militează pentru a se introduce o taxare... a bogaților, în România, liderii PSD vin cu această propunere, care, în primă fază se pare că ar fi produs neînțelegeri cu PNL, arată Digi24. În fapt, se pare că PNL respinge impozitul progresiv, lansat în discuții de PSD.

Taxarea marilor averi a fost o propunere, nu o condiție. Despre informațiile de culise, transmise de DCNews, cum că PNL nu l-ar accepta pe Sorin Grindeanu în viitorul Guvern, prim-vicele PSD a răspuns ”mă puneți să comentez surse, am fost la toate întâlnirile, unele care nici n-au avut loc, la care nu s-a discutat așa ceva. Noi am spus ceva la care n-am renunțat, noi am avut o moțiune de cenzură și am spus lucrul acesta direct (n.r. că PSD nu-l susține pe Florin Cîțu în funcția de premier), în toate întâlnirile, nu am dat pe surse, nu am făcut abordări de tipul acesta, iar discuțiile politice au mai multe componente” a continuat Grindeanu.

Despre taxarea bogaților, Sorin Grindeanu afirmă că ”este un lucru pe care nu-l inventăm noi, toată țările civilizare au o asemenea taxare a luxului. Vrei yacht? Plătești în plus! Vrei mașini de sute de mii de euro? Plătești în plus! E o intenție- și vreau să subliniez, nu e niciun fel de impunere, e o intenție pe care am declarat-o astăzi, urmând s-o detaliem. Nu e o condiție pe care o dă PSD-ul” (vezi video AICI).