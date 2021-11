”Taxează-i pe bogați” generează neînțelegeri între PSD și PNL. ”Vrei yacht? Plătești în plus!”

Dacă în Statele Unite, bogații sunt cei care militează pentru a se introduce o taxare... a bogaților, în România, liderii PSD vin cu această propunere, care, în primă fază se pare că ar fi produs neînțelegeri cu PNL, arată Digi24. În fapt, se pare că PNL respinge impozitul progresiv, lansat în discuții de PSD.

Taxarea marilor averi a fost o propunere, nu o condiție. Despre informațiile de culise, transmise de DCNews, cum că PNL nu l-ar accepta pe Sorin Grindeanu în viitorul Guvern, prim-vicele PSD a răspuns ”mă puneți să comentez surse, am fost la toate întâlnirile, unele care nici n-au avut loc, la care nu s-a discutat așa ceva. Noi am spus ceva la care n-am renunțat, noi am avut o moțiune de cenzură și am spus lucrul acesta direct (n.r. că PSD nu-l susține pe Florin Cîțu în funcția de premier), în toate întâlnirile, nu am dat pe surse, nu am făcut abordări de tipul acesta, iar discuțiile politice au mai multe componente” a continuat Grindeanu.

Citește și: EXCLUSIV CULISE din prima ședință PNL, PSD, UDMR. Propunerea de premier, TREI variante. Grindeanu, respins de PNL din cauza OUG 13- SURSE

Despre taxarea bogaților, Sorin Grindeanu afirmă că ”este un lucru pe care nu-l inventăm noi, toată țările civilizare au o asemenea taxare a luxului. Vrei yacht? Plătești în plus! Vrei mașini de sute de mii de euro? Plătești în plus! E o intenție- și vreau să subliniez, nu e niciun fel de impunere, e o intenție pe care am declarat-o astăzi, urmând s-o detaliem. Nu e o condiție pe care o dă PSD-ul”.

Exemplul Bulgariei: Au adus experți străini pentru colectarea taxelor și impozitelor

În plus, el a punctat că România are cea mai mică rată de colectare la nivelul Uniunii Europene, considerând că e absolut necesar să fie corectat acest aspect: ”Dacă vreți, putem să aplicăm și soluții pe care văd că le-au aplicat colegii noștri de la sud de Dunăre, au adus experți străini și le-a crescut rapid rata de colectare”.

Un alt aspect abordat este combaterea evaziunii fiscale. Sorin Grindeanu a afirmat că e nevoie de un efort național pentru combaterea ei. ”Este inadmisibil ca scanerele pe care tot statul român le-a luat să stea nefolosite în timp ce contrabanda e în floare în România”, a continuat el.

PSD nu e de acord cu eliminarea facilităților pentru cercetare, IT și construcții, a mai punctat Sorin Grindeanu. Discuțiile cu PNL și UDMR n-au fost închise, urmând ca-n zilele următoare să fie detaliate punctele enumerate.