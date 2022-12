George Simion, scandal la PSD. A venit Poliția / video

AUR vrea să predea, joi, PSD cele două milioane de semnături pentru demiterea președintelui României.

George Simion, liderul AUR, se află la ora publicării acestui material în fața sediului PSD, unde a ajuns și Poliția. George Simion a venit cu o dubă plină de cutii în care se aflau semnături pentru demiterea lui Klaus Iohannis.

„Momentan, vine Poliția, să vedem ce vrea Poliția”, le-a spus George Simion jurnaliștilor prezenți.

George Simion voia să se întâlnească cu Marcel Ciolacu, însă liderul PSD se află la Bacău. Întrebat dacă a anunțat PSD că urmează să vină cu semnăturile, a spus „cred că au văzut la dumneavoastră”, referindu-se la presă.

S-a sunat la 112 pentru că accesul este blocat în curtea sediului PSD. „Haideți să încercăm să eliberăm, să iasă mașina. Am venit să rezolvăm situația. Am venit pentru că avem un acces blocat aici, este singura chestie pentru care am venit”, se aude polițistul spunând.

După cum spuneam, liderul PSD Marcel Ciolacu se află la Bacău, unde a susținut și o conferință de presă. Acesta a fost întrebat cum comentează declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis, care a spus că nu va exista un boicot la adresa Austriei. „În ceea ce priveşte boicotul asupra companiilor austriece, este cu totul altă discuţie. Şi aici îmi menţin părerea că, în primul şi în primul rând, românii trebuie să apeleze la companiile româneşti. Noi trebuie să ne implicăm ca aceste companii, chiar şi bănci, cum este CEC, cu capital românesc, trebuie să fie mai dinamice şi mai prezente în mediul de afaceri, este cu totul altceva. Dar dacă companiile româneşti au oferte mai bune decât celelalte companii, nu neapărat austriece, şi produsele româneşti sunt mai bune decât celelalte produse importate, mi se pare corect. Boicotul fiecăruia dintre noi pentru umilinţa la care ne-a supus Austria este cu totul altceva. Fiecare dintre noi avem dreptul, indiferent ce funcţie avem sau nu avem, avem dreptul să reacţionăm personal faţă de gestul făcut nu de austrieci, făcut de cei care, vremelnic, la fel ca şi noi, conduc acum statul austriac”, a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu.

