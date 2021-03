"Am făcut tot ceea ce ar fi putut face un antreprenor în acest domeniu pentru a sta departe de astfel de clienţi. Discutăm despre nişte tranzacţii care au avut loc în 2014-2015. Credeţi-mă că am zeci de mii de clienţi care au tranzacţionat de atunci, sute de mii de tranzacţii. Nu pot spune exact ce valoare aveau tranzacţiile atunci. În speţa aceasta, este vorba despre doi clienţi. Nu am niciun fel de legătură în afara faptului că ştiam că sunt clienţi ai platformei mele", a declarat George Rotariu.

"Nu au nicio legătură cu activitatea societăţii noastre"

"Nu vreau să se pună într-o lumină proastă activitatea Bitcoin România şi ceilalţi investitori care sunt oameni de afaceri, oameni oneşti, oameni care investesc în aceste criptomonede pentru că ei cred în această tehnologie şi înţeleg cum funcţionează ea. Nu aş vrea ca toţi aceşti oameni să fie puşi într-o lumină proastă pentru că unul sau doi utilizatori care, la un moment dat în viaţa lor, au utilizat serviciile platformei noastre, au făcut şi alte lucruri care sunt ilegale şi nu au nicio legătură cu activitatea societăţii noastre", a mai spus George Rotariu.

"Băncile închid conturile fără să ne dea nicio explicaţie"

Întrebat ce prevede legislaţia în cazul Bitcoin, acesta a spus: "Nu există nimic reglementat. Urmează să se reglementeze. Există un proiect de lege şi acum se aşteaptă metoda prin care noi ne putem licenţia, dar deocamdată suntem în aşteptarea acestei reglementări. Eu am tot solicitat-o încă din 2014 pentru că avem dificultăţi în relaţia cu băncile. Asta este problema noastră principală. Băncile închid conturile fără să ne dea nicio explicaţie, deşi nu au niciun motiv să facă asta pentru ca activităţile pe care noi le întreprindem sunt legale".

