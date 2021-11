Gabriela Cristea, avort la 19 ani. Drama prin care a trecut vedeta

Gabriela Cristea, una dintre cele mai apreciate moderatoare TV din România, și-a deschis sufletul și a povestit despre drama prin care a trecut la vârsta de 19 ani, scrie romaniatv.net.

Soția lui Tavi Clonda a susținut că din cauza unor complicații medicale a fost nevoită să facă un avort.

”Am făcut la un moment dat un avort, dar l-am făcut pentru că am avut ceva complicații. Am stat internată în spital câteva zile. Aveam aproape 19 ani când am suferit un avort”, spunea ea într-o emisiune de la Kanal D.

Dar lucrurile s-au așezat în viața Gabrielei Cristea. Aceasta se bucură acum de o audiență aparte, are o căsnicie fericită și două fetițe.

Gabriela Cristea, anunț în direct: Am ÎNȘELAT! A fost cea mai grea lună din viața mea

Recent, prezentatoarea TV a făcut în fața publicului o dezvăluire care i-a surprins pe mulți. Aceasta a recunoscut că nu a fost ușă de biserică și a fost o perioadă scurtă de timp în care și-a înșelat partenerul.

"Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă. Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci….este un efort atât de mare încât eu am zis: "Stop! Până aici"", a declarat Gabriela Cristea în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars.

Prezentatoarea nu a oferit, însă, detalii și despre cine a fost partenerul de viață pe care l-a înșelat.

Citește mai multe aici!

Cât câștigă vedeta de la Antena Stars

Gabriela Cristea are un salariu impresionant la Antena Stars pentru a modera o emisiune.

Gabriela Cristea a intrat în televiziune în anul 1994, la TVR 1. Vedeta a trecut prin mai multe contracte media, iar acum are o emisiune zilnică la Antena Stars, scrie cancan.ro.

Gabriela Cristea găzduiește în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 19.30, la Antena Stars aftershow-ul Mireasa - Capriciile iubirii, un conţinut unic în care vor fi dezbătute cele mai fierbinți subiecte de la Mireasa, alături de toți cei implicați, indiferent dacă aceștia sunt sau nu în casă.

Noutăţile pe care reality show-ul le aduce sunt materialele în exclusivitate, prezenţa concurenţilor, dar şi a membrilor familiei acestora sau a prietenilor care generează dezbateri intense în platoul emisiunii. Mai mult, fanii emisiunii au ocazia să îşi facă auzite propriile opinii, dar şi să discute direct cu anumiţi concurenţi din casă, în cadrul rubricii speciale Capriciile online.

Citește mai multe aici!