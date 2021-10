Gabriela Cristea, anunț în direct: Am ÎNȘELAT! A fost cea mai grea lună din viața mea

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt căsătoriți de șapte ani și au împreună două fete și o familia superbă.

Recent, prezentatoarea TV a făcut în fața publicului o dezvăluire care i-a surprins pe mulți. Aceasta a recunoscut că nu a fost ușă de biserică și a fost o perioadă scurtă de timp în care și-a înșelat partenerul.

"Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă. Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci….este un efort atât de mare încât eu am zis: "Stop! Până aici"", a declarat Gabriela Cristea în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars.

Prezentatoarea nu a oferit, însă, detalii și despre cine a fost partenerul de viață pe care l-a înșelat.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, probleme în căsnicie: Am fost supărat pe ea, mă apucă

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi și-au întemeiat o familie frumoasă, alături de cele două fetițe pe care le au împreună, Victoria și Iris, și trăiesc o poveste de dragoste bazată pe respect și multă înțelegere.

Cu toate acestea, ca în fiecare cuplu, mai există și momente tensionate, lucru pe care cântărețul l-a dezvăluit în cadrul unei emisiuni TV.

Tavi Clonda a recunoscut că în ultimul timp nu a fost totul numai lapte și miere în căsnicia lui și a spus că a fost supărat pe partenera lui de viață chiar înainte de ziua lui de naștere.

Solistul a declarat că a trecut repede peste ceea ce l-a deranjat și asta pentru că Gabriela Cristea l-a emoționat cu niște fotografii în care erau fetițele lor și a fost complice la o surpriză pregătită cu ocazia aniversării acestuia.

"Acum pot să-i spun Gabrielei că am fost supărat pe ea, dar acum nu mai sunt, gata. Așa sunt și eu uneori, mă apucă. Te iubesc, iubire!", a declarat Tavi Clonda.

Tavi Clonda, secretul unei căsnicii de succes

În urmă cu ceva timp, Tavi Clonda a spus că există și o rețetă a unui mariaj de succes, care are trei componente importante.

"Secretele fericirii în cuplu sunt, după părerea mea, trei la număr. Cel puţin aşa este la mine şi la Gabi. În primul rând comunicarea trebuie să fie bună, viaţa sexuală să fie activă şi după ce apar copiii şi, în al treilea rând, niciodată să nu te culci certat cu partenerul de viaţă.

Ar mai fi şi altele, dar în opinia mea astea sunt cele mai importante", spunea soțul Gabrielei Cristea, într-un interviu.

Gabriela Cristea, despre al treilea copil

Vedeta a vorbit despre greutățile prin care a trecut pentru a rămâne însărcinată, dar și despre al treilea copil.

"E o mare bucurie să vezi când te întâmpină copiii acasă. Din păcate vârsta își spune cuvântul și a fost destul de greu să-i fac. Dacă rămân însărcinată...la cât de mult mi-am dorit eu copii și cât de greu i-am dobândit, n-am să fac o prostie, dar încercăm să nu se întâmple asta.

A meritat tot chinul pe care l-am îndurat și cred că Dumnezeu ne întărește prin fiecare încercare pe care ne-o trimite în viața asta. Am avut momente de cumpănă foarte mari, apropo de faptul că nu rămâneam însărcinată. Eu am făcut cinci inseminări într-un an, nu am rămas însărcinată niciodată în urma tratamentului... e cumplit!", a declarat Gabriela Cristea pentru Antena Stars.