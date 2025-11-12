€ 5.0846
DCNews Stiri G7 cere ONU un mandat urgent pentru aplicarea planului de pace din Gaza
Data publicării: 23:54 12 Noi 2025

G7 cere ONU un mandat urgent pentru aplicarea planului de pace din Gaza
Autor: Tiberiu Vasile

G7 cere ONU mandat urgent pentru planul de pace din Gaza FOTO: Freepik
 

G7 solicită Consiliului de Securitate al ONU un mandat urgent pentru implementarea planului de pace din Gaza și formarea unei forțe internaționale care să asigure dezarmarea Hamas și stabilitatea regiunii.

Grupul G7 cere Consiliului de Securitate al ONU să aprobe, printr-un mandat oficial, punerea în aplicare cât mai rapidă a planului de pace pentru Fâșia Gaza. Anunțul a fost făcut de ministrul german de Externe, Johann Wadephul, în timpul reuniunii G7 desfășurate la Niagara-on-the-Lake, în Canada, transmite agenția dpa, citată de Agerpres.

"Avem nevoie de un mandat din partea Consiliului de Securitate, astfel încât Hamas să poată fi dezarmat și o forță internațională de securitate să își poată asuma responsabilitatea", a afirmat Wadephul în a doua zi a discuțiilor între miniștrii de externe ai G7.

Blocul format din Germania, Statele Unite, Franța, Italia, Japonia, Regatul Unit și Canada consideră că doar sub egida ONU se poate restabili ordinea în regiune. De altfel, SUA, Franța și Marea Britanie sunt și membre permanente ale Consiliului de Securitate, alături de China și Rusia.

Fiecare zi pierdută complică situația din Gaza

Wadephul a explicat că subiectul a fost dezbătut încă din prima zi a reuniunii, marți seară, iar miniștrii au convenit asupra necesității unui mandat ONU emis fără întârziere. Totuși, el a subliniat că adoptarea unei astfel de rezoluții nu este un proces automat: „Rezoluțiile nu pot fi impuse, ele trebuie negociate cu fermitate”, a punctat ministrul.

Potrivit acestuia, fiecare zi pierdută complică situația din Gaza: „Este clar că timpul trece și avem nevoie de o structură de securitate cât mai curând posibil pentru a restabili ordinea în Gaza”, a afirmat Wadephul.

Ministrul german a adăugat că o eventuală forță internațională ar putea controla grupările armate palestiniene doar dacă țările participante ar avea un mandat clar din partea ONU. În prezent, negocierile privind statele care ar putea contribui cu trupe sunt în plină desfășurare, în dialog direct cu autoritățile israeliene, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Un milion de oameni din Gaza au primit hrană după armistițiu, anunță ONU

