Fraudă la alegerile de la Sectorul 1. Chirieac, după declaraţiile lui Iaşinovschi: "Mi-e teamă că se va pune sub obroc dosarul"

"Adevărul este că procurorul de caz a recunoscut că alegerile de la Sectorul 1 au fost fraudate. Din acest moment, alegerile trebuie invalidate. Că, sigur, aşa cum frumos ne-a adus aminte domnul prim-ministrul Ponta de aberaţiile prin care am trecut cu toţii, în final va rezulta că Tudorache a fraudat alegerile, e altceva. Nu ştia cum să le piardă, aşa că le-a fraudat. Mă aştept la asta! Problema este că propaganda nu dă nici acum nimic. Nu există! De la Libertatea, Tolontan, nu există! Dar mă rog, fiecare îşi face politica editorială, nu avem ce spune. Ei consideră că nu e o ştire importantă fraudarea alegerilor. Mp îngrijorează și tăcerea absolută a autorităţilor statului. Pe vremuri, când ieşea dna Kovesi şi, mai recent, când au ieşit procurori de rang înalt cu detalii din anchete, exista mult sprijin pentru oamenii aceștia.

În cazul procurorului Iaşinovschi, care brusc a intrat în concediu, acesta a fost certat de Procurorul General al României. Omul nu a dat niciun detaliu din anchetă, dar ne-a spus cu subiect şi predicat că s-au fraudat alegerile! Mi-e teamă că se va pune sub obroc acest dosar", a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

Anterior, Victor Ponta adusese aminte de un episod de după alegerile prezidenţiale din 2014, în care procurori importanţi din DNA i-au spus că alegerile din diaspora în Republica Moldova fuseseră fraudate de Sebastian Ghiţă.

"Am trăit un episod halucinant la DNA Ploieşti, cu faimoşii domni Portocală şi Onea, care m-au chemat şi mi-au zis că s-au fraudat alegerile prezidenţiale pentru România în Moldova. Mi-au spus că Sebastian Ghiţă. Eu am zis că dacă le-a fraudat, vreau să depun denunţ împotriva lui Ghiţă. Şi am început să scriu declaraţia, că Ghiţă a fraudat alegerile pentru Iohannis. M-au oprit şi mi-au spus că nu pot să scriu aşa ceva. Păi eu am luat bătaie în Moldova. A luat foaia, au aruncat-o la coş. Acum bănuiesc că o să îl cheme şi pe Tudorache să spună că le-a fraudat el, care a pierdut!", a spus Victor Ponta.

Sorin Iaşinovschi a afirmat că a existat fraudă la alegerile de la Sectorul 1

Întrebat dacă se poate spune că a fost fraudă la alegeri, procurorul Sorin Iaşinovschi a spus, clar, "Da, la nivelul secţiilor există, dar nu pot da cifre. Dar există, din ce am văzut!".

Ulterior, procurorul a fost întrebat dacă s-ar putea vedea o răsturnare de situaţie în cazul rezultatului alegerilor, atât pentru postul de primar, cât şi pentru Consiliul Local.

"Tot ce e posibil. Într-o anchetă poţi avea mereu o răsturnare de situaţie, şi în ultimul moment! Chiar când nu te aştepţi! Nu e exclus, dar nu ştiu dacă s-ar putea răsturna ierarhiile, pentru că am putea găsi fraudă de ambele părţi!", a mai spus procurorul.

Ce se dispune în continuare

"Noi vom dispune, dacă vom constata fapte penale, să îi deferim justiţiei pe cei care le-au comis. Dacă va rămâne în funcţie sau nu acea persoană, asta depinde de instanţa civilă, pentru că sunt diverse căi de atac. Dar nu avem noi în atribuţii aşa ceva, ci doar să stabilim dacă există fraudă, cine a comis-o, dacă a comis-o cu vinovăţie şi, dacă este cu vinovăţie, să îl deferim justiţiei", a completat Sorin Iaşinovschi.

Acest articol reprezintă o opinie.