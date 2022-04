Fost soldat britanic, capturat de Rusia la Mariupol și defilat ca un trofeu la televiziunea de stat din Moscova/ (VIDEO)

Shaun Pinner, un fost soldat britanic în vârstă de 48 de ani, luptase alături de marinarii ucraineni împotriva forțelor ruse care au invadat țara vecină în urmă cu aproape două luni.

El a apărut într-un scurt videoclip de propagandă difuzat de presa rusă sâmbătă seara. În videoclip, el spune, potrivit Independent: „Bună, sunt Shaun Pinner. Sunt cetățean al Marii Britanii. Am fost prins la Mariupol. Fac parte din Brigada 36 a Primului Batalion de Marină Ucraineană.

„Am luptat în Mariupol între cinci până la șase săptămâni și acum sunt în Republica Populară Donețk.”

Pinner, originar din Bedfordshire, lupta alături de prietenul său, Aiden Aslin, în vârstă de 28 de ani, din Nottinghamshire, primul voluntar britanic capturat de forțele ruse.

Pinner s-a mutat în Ucraina în urmă cu patru ani și a locuit cu soția sa în Donbas, unde s-a luptat cu separatiștii susținuți de Kremlin înainte ca Rusia să-și lanseze invazia pe scară largă.

El a spus pentru Mail on Sunday din ianuarie: „Sunt aici pentru a-mi apăra familia și orașul care m-a adoptat. Rusia a început acest război. Este finanțat de Rusia și condus de Rusia, dar ne vom lupta cu ei, nu vă înșelați în privința asta.”

Here's another British tourist called Shaun Pinner stranded in #Mariupol, a popular destination for western adventurers. His mum is worried and asks to treat her boy 'as a PoW'. Chances are he'll be restoring his favorite city in the years to come. pic.twitter.com/YPKV8ndHTj