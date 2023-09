Fiul Adinei Halas, pasionat de sport la doar 11 ani: Face tot felul de forme de mișcare: echitație, judo, înot și merge cu bicicleta / video

La doar 11 ani, fiul Adinei Halas este pasionat de sport. Vedeta spune că cel mic face multă mișcare, iar aceasta reprezintă un stil de viață pentru Serghei.

„Face tot felul de forme de mișcare: echitație, judo, înot și merge cu bicicleta”

„Cred că obiceiurile casei se moștenesc. Ce vezi în casă, aia faci, în general. Face sport pentru că ne vede pe noi făcând sport, de când s-a născut. I se pare normal. Mama se duce la sală, tata se duce la sală. E obișnuit cu mișcarea. Face tot felul de forme de mișcare: echitație, judo, înot și merge cu bicicleta. Cred că dacă-i dai și o frunză, el știe să se plimbe cu ea sau pe ea și este o normalitate sportul în viața lui pentru că asta ne-am dorit. Eu mi-am dorit foarte mult ca el atunci când va fi mare să considere important să se miște pentru că așa e obișnuit și atunci trebuia să-l învăț de mic cu lucru acesta”, a spus Adina Halas în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor”.

„Nu am pus niciodată sub lacăt sertarul cu dulciuri, acela a fost la liber”

„Când avea un an și jumătate, eu făceam yoga prin casă, iar el împreună cu cățelușa noastră făceau și ei. Copilul dacă asta vede și cu asta îl obișnuiești, el va face cam aceleași alegeri. Nu am pus niciodată sub lacăt sertarul cu dulciuri. Acela a fost la liber, dar întotdeauna copilul, chiar și acum, mă întreabă dacă poate să-și ia de acolo ceva dulce și eu observ că are limită, ceva ce eu nu aveam la vârsta lui. Nu știam ce e aia limită. Mă bucură faptul că are obiceiuri sănătoase. Este adevărat că am făcut ceva din acest punct de vedere. Până la vârsta de 2 ani și jumătate nu i-am dat deloc zahăr. Am început diversificarea în jurul a 6-7 luni cu legume și i-am introdus primul fruct în jur de 9-10 luni. Mai întâi i-am introdus legumele, ou, carne și altele. Nu mai țin minte pentru că au trecut 12 ani de atunci, dar fructele au fost ultimele introduse. Fiind deja obișnuit cu toate grupele de alimentele, el nu a fost ahtiat după dulce.

Apoi am început să facem în casă diverse. De la vârsta de 2 ani și jumătate am fost mult mai deschisă și când a venit cineva și i-a dat primul dulce cu o jucărie l-am lăsat să desfacă. S-a uitat puțin la ciocolată. S-a uitat la jucărie, s-a jucat cu ea, a gustat din ciocolată, l-am lăsat, dar am observat că nu era ahtiat pentru că nu i-am interzis și cumva îl obișnuisem destul de târziu cu dulcele și într-un mod mai relaxat. Astea sunt lucruri pe care și eu le-am învățat la rândul meu”, a spus Adina Halas în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor”, difuzată pe DC News și Spectacola.

