Finlanda - România, vineri, în penultimul meci din Liga Naţiunilor. Edi Iordănescu promite schimbarea mult dorită

UEFA a stabilit ca partida Finlanda - România, din Grupa a 3-a din Liga B a Ligii Naţiunilor, să fie condusă de o brigadă de arbitri din Spania. Întâlnirea va fi condusă la centru de Carlos del Cerro Grande, un arbitru spaniol de 46 de ani. Acesta va fi ajutat de conaţionalii săi Raul Cabanero şi Guadalupe Porras, iar cel de-al patrulea oficial este Guillermo Cuadra, tot din Spania.



Arbitrul de centru, Carlos del Cerro Grande, este de profesie poliţist şi poartă ecusonul FIFA din 2013, după ce în 2011 a fost promovat în grupul de arbitri din Primera Division. În 2018 a fost promovat în categoria de elită UEFA. În această ediţie de Liga Naţiunilor a mai oficiat o singură partidă, duelul dintre Germania şi Anglia, 1-1, din 7 iunie 2022.





Echipa naţională de fotbal a României ocupă ultima poziţie în Grupa a 3-a din Liga B a Ligii Naţiunilor, cu trei puncte în clasament, fiind devansată de Finlanda, Muntenegru şi Bosnia-Herţegovina.

Ce spune selecționerul Edi Iordănescu

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca în partida de vineri, cu Finlanda, din Liga Naţiunilor, suporterii să aibă posibilitatea să vadă o altă echipă naţională de fotbal a României, care să aibă şanse de calificare la Campionatul European.



"Pentru mine istoria şi statistica au rolul lor, dar ştim că atunci când intrăm pe teren nimic nu îţi garantează un rezultat pozitiv. Din punctul meu de vedere, în iunie dezamăgirea personală a fost una mare, dar încrederea şi aşteptările rămân la fel de mari. Şi am argumente în sensul ăsta, pot să spun că în urmă unei analize complexe am avut şi destul de multă neşansă, atât în afara terenului, pentru că am avut o serie de probleme cu jucătorii, cât şi în jocurile propriu zise. Îmi doresc ca suporterii echipei naţionale să vadă o nouă naţională, cu totul altă abordare, îmi doresc mai multă încredere, mai mult curaj, mai mult devotament, mai multă ambiţie şi mai multor orgoliu. Îmi doresc consolidarea unei echipe naţionale care să aibă o şanse reale pentru Campionatul European", a declarat Iordănescu.



Tehnicianul a precizat că şi-a conturat un tablou al situaţiei de la echipa naţională după ultimele două acţiuni şi că speră ca în următoarele două meciuri "tricolorii" să schimbe imaginea lăsată în luna iunie:

"Sunt la a treia acţiune la echipa naţională şi pot spune că în momentul de faţă am în linii mari un tablou complet asupra situaţiei. Am simţit că jucătorii au început să înţeleagă şi să îşi însuşească dorinţele noastre şi mesajele pe care le dăm către ei, ne rămâne ca acest lucru să îl demonstreze şi pe teren. Trebuie să începem să arătăm ca o echipă care are aspiraţii cu şanse reale pentru calificarea la turneul final. Trebuie să începem să arătăm bine şi să schimbăm imaginea şi impresia lăsată în iunie".



Antrenorul naţionalei a precizat că selecţionata României este una "tânără, în căutare" şi a explicat motivele pentru care unii jucători nu au fost convocaţi la meciurile cu Finlanda şi Bosnia-Herţegovina.



"Sunt foarte mulţi jucători care au format nucleul echipei naţionale de tineret şi a celor mai mici. Faptul că sunt comentarii despre anumiţi jucători au fost şi vor fi mereu, sunt lucruri fireşti. Orice jucător are deschise porţile pentru echipa naţională, din păcate au fost cazuri când am fost criticat că aduc anumiţi jucători la echipa naţională, acum sunt pentru că anumiţi jucători nu sunt împreună cu noi. Florin Niţă nu se mai află în procesul de pregătire cu echipa sa de club, cu toate acestea l-am adus la ultimele acţiuni ale echipei naţionale. Cât îmi este de drag, trebuie să-i spun însă că trebuie să-şi rezolve problemele cu echipa de club. Cu Maxim am mai avut mai multe discuţii de când am preluat postul de selecţioner, este un jucător special, Mitriţă e un jucător cu ştate vechi la echipa naţională, inclusiv în mandatul meu. Vom avea timp să discutăm despre situaţia fiecăruia. Ce pot să spun este că pe lângă talent şi formă de moment, pentru mine un criteriu fundamental în selecţie este ca jucătorii care vin la echipa naţională să vină cu toată convingerea, să nu aibă reţineri şi să pună tot ce au mai bun în slujba echipei naţionale.", a spus Edi Iordănescu.

"Pentru mine jucătorii care ajung la naţională sunt cei mai buni şi am aşteptări foarte mari, aştept ca tot ce fac să fie la cel mai înalt nivel. Avem din păcate jucători care nu sunt la nivelul pe care ni l-am dori, avem jucători care joacă în legile inferioare în străinătate şi astea sunt printre problemele cele mai mari ale echipei naţionale. Ce îmi dă încredere este acest potenţial pe care l-am identificat la ei, că pot face trecerea de nivel la unul superior. Suntem o echipă naţională tânără, dar asta nu este o problemă, pentru că avem jucători şi cu experienţă. Din păcate, niciun jucător care vine din străinătate nu este angrenat într o competiţie europeană. Suntem încă o echipă în formare, în căutări. Trebuie să găsim răspunsurile spre deosebire de adversarii noştri de mâine, care sunt o echipă împlinită, cu un antrenor care se află de 12 ani în jurul echipei naţionale", a adăugat Iordănescu.

"Îmi doresc foarte tare să ne schimbăm gândirea"





Întrebat ce se aşteaptă să vadă nou la naţională în jocul cu Finlanda, Iordănescu a spus:

"Pun foarte multă presiune pe comportamentul lor. Îmi doresc foarte tare să ne schimbăm gândirea, îmi doresc să fim mult mai combativi, cu alt spirit, cu altă personalitate în joc, efectiv să ne sacrificăm pentru rezultat. Şi când tragem linie la această acţiune să avem o poziţie mult mai bună în clasament, pentru că avem şanse teoretice şi la locul 1. Să avem nişte răspunsuri şi să rămânem cu impresia că ne dorim puncte, să avem speranţe, să rămânem cu speranţe. Sunt lucrurile pe care toţi suporterii echipei naţionale le aşteaptă. Referitor la viitorul meu este lucrul cel mai puţin important. Vom face o analiză complexă după ce vom termina, vom trage concluzii. Dacă după primele două meciuri amicale s-a discutat despre viitorul meu la echipa naţională, ce mai contează acum ce se va vorbi? Când antrenezi eşti tot timpul în pericol şi sunt pregătit să-mi asum orice", a punctat Edi Iordănescu.

