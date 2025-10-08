Femeie condamnată la închisoare, după ce a golit un card bancar pierdut de un vietnamez în toaleta unui mall din Cluj

Femeia a fost condmnată la 2 ani, 8 luni și 10 zile de închisoare cu executare. Sentința a fost pronunțată marți, 7 octombrie 2025, de Tribunalul Cluj, dar nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Un cetățean vietnamez și-a pierdut cardul bancar în toaletă, în circumstanțe necunoscute

Conform anchetatorilor, pe data de 18 februarie 2024, un cetățean vietnamez și-a pierdut cardul bancar în circumstanțe necunoscute. Cardul era atașat unui cont deschis la CEC Bank. Pe spatele acestuia era lipită o hârtie pe care era scris codul PIN.

În aceeași zi, între ora 16:12 și 17:32, au fost făcute mai multe tranzacții neautorizate utilizând cardul pierdut. În total, femeia a făcut 14 tranzacții financiare, 5 plăți au fost efectuate la magazine din incinta unui mall din Cluj și 9 retrageri de numerar de la bancomatul CEC din același centru comercial.

Din retragerile de numerar, 4 au reușit, însumând 3.400 de lei, însă restul au fost refuzate din cauza limitelor zilnice ori a fondurilor insuficiente.

Înregistrări pe camerele de supraveghere și la ATM

Analiza extraselor de cont subliniază că inculpata a accesat contul de 29 de ori, dintre care 15 operațiuni au fost pentru verificarea soldului și încercări de schimbare a codului PIN. Înregistrările camerelor de supraveghere și imaginile de la ATM au confirmat că femeia este cea care a făcut tranzacțiile.

În timpul audierilor, femeia și-a recunoscut faptele, declarând că, după ce a găsit cardul în toaleta pentru femei din mall, a observat codul PIN și a utilizat cardul, cu scopul de a cumpăra produse de la mai multe magazine, dar și pentru a retrage bani de la bancomat.

Femeia regretă faptele, dar nu are bani să achite prejudiciul

Totodată, ea a spus că regretă faptele și dorește să achite prejudiciul de 3.609,17 lei, însă nu are posibilități financiare.

”Gravitatea infracţiunilor este una ridicată și reiese din temeritatea și determinarea cu care inculpata a acționat, aceasta utilizând cardul atât pentru plata unor cumpărături în mai multe magazine cât și la ATM, pentru retragerea unor sume de bani, inculpata apelând la diverse modalități pentru golirea contului persoanei vătămate, cauzându-i acesteia un prejudiciul ridicat.

Totodată, se reține faptul că inculpata, deși a recunoscut în cursul urmăririi penale săvârșirea faptelor, aceasta nu a acoperit prejudiciul cauzat persoanei vătămate și nici nu s-a prezentat la niciun termen în fața instanței, fără a comunica schimbarea domiciliului său.”, au notat judecătorii clujeni, potrivi clujenii.ro.