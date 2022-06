Feli Donose, despre relația cu fiica ei, Nora Luna: Nu prețuiește lucrurile astea cât credeam eu

"Noi, deși au trecut trei ani, încă învățăm să fim părinți. Cred că ea ne răsfață mai mult decât noi pe ea și cu siguranță ea e mai permisivă, pentru că eu cred că ea e cea care are răbdare cu noi. E iubitoare și sensibilă, empatică și caldă, hotărâtă și încăpățânată. Are o personalitate destul de puternică pentru un copil de 3 ani. Și sunt mândră că s-a conturat așa", a spus Feli înt-un interviu pentru viva.ro.

"Nu prețuiește lucrurile astea"

"Nu cred că o răsfățăm în vreun fel. Cred că ne dorim amândoi ca ea să fie bine. Să nu îi lipsească nimic nici pe plan emoțional, nici pe plan material. Dar copilul, am învățat noi, nu are nevoie de multe lucruri materiale să fie fericit. Și dacă sunt sinceră, sinceră, Nora Luna niciodată nu a fost "vrăjită" de ceva material. Nu prețuiește lucrurile astea atât cât credeam eu că le prețuiește un copil mic.

I-am cumpărat în primul an multe lucruri, pentru că EU mi-am dorit să le aibă. Ea era bine mersi cu noi, să fie curată, hrănită, sănătoasă și bucuroasă. Totuși, printre puținele lucruri materiale iubește Masha și Ursul, încă un desen animat cu mașinuțe și… dulciurile. Dacă am avea casă din turtă dulce, ar dispărea în scurt timp mâncată de CINEVA! (râde)", a mai spus artista.

"Dorința mea de a adopta tot acolo e"

Anul trecut, artista a povestit într-un interviu cu Lorena Buhnici, pe canalul său de Youtube, că "ea (n.red. Nora Luna) scoate din mine cea mai bună versiune a mea ca și om și îmi testează limitele cum nimeni nu mi-a testat până acum. De multe ori îmi apasă butoane (…). Are mama grijă să-mi spună să am răbdare cu ea. Îmi place că are personalitate. E topită după tatăl ei, ei doi chiar sunt o echipă. (..) Iarna trecută a fost prima dată de când a apărut Nora în viața mea și eu m-am dus să dorm separat în sufragerie, avea perioada asta cu dințișorii”.

Deși a vorbit foarte mult cu partenerul ei despre un al doilea copil, Feli încă nu se simte pregătită. Totuși, artista a ținut să sublinieze că dorința ei de a adopta "tot acolo e".

"Am vorbit foarte mult despre asta cu Cătălin, în pandemie, și i-am spus că eu simt că aici trebuie să fie totul, dar dorința mea de a adopta tot acolo e. Am o frică să nu fiu genul de mamă care să facă diferența. Una dintre misiuni ar fi să adopt, nu știu când. Înainte să-l cunosc pe Cătălin, ăla era planul. Mă duc, înfiez, eu și fetița mea, singure pe Pământ, noi facem, ducem, creștem. Nu simt momentul încă, eu mai am de învățat foarte multe lucruri. Nora în fiecare zi îmi vine cu câte o lecție”, a mai spus Feli, potrivit Cancan.

Cine este iubitul lui Feli

Feli Donose l-a cunoscut pe iubitul ei la o nuntă, în timp ce aceasta se afla pentru o cântare, iar el era un invitat. Cătălin, cel care i-a furat inima cântăreței, locuia în străinătate și nu o cunoștea pe Feli.

Cei doi au început o relație la distanță, iar la doar câteva luni, Cătălin s-a mutat în România pentru Feli.

"Mi-am zis: indiferent că ne e scris să fim împreună sau nu, bărbatul asta o să fie tatăl copilului meu. E varianta mea masculină, noi doi avem trăiri la indigo. Este prima persoană, în afară de prietena mea din copilărie, cu care pot să fiu eu 100 %, fără nicio barieră, pentru că ştiu că nu mă judecă", povestea Feli.

