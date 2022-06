Adda, mesaj despre boala ei: Mai am 18 luni şi 80 de injecţii...

"Trăiesc o perioada cel puțin interesantă. M-a schimbat radical, din toate punctele de vedere. Nu mai știu cine e fata de dinainte de Octombrie 2020. Dar cred că, totuși, cea de acum îmi place mai mult. Am trecut de prima fază a tratamentului și azi am primit o veste bună. FUNCŢIONEAZĂĂĂĂ! Simptomele s-au redus 70%. Borelia și Bartonella nu mai sunt detectabile în sânge. Sunt încă în celule, dar urmează 18 luni de injecții și vor dispărea și de acolo.

Vreau să fac niște mulțumiri. Mulțumesc Dr Rareș Simu, om frumos. Singurul și PRIMUL care mi-a spus că nu-s nebună și să mă testez de Lyme. Singurul care mi-a spus că toate diagnosticele anterioare au fost false. A stat câteva seri la rând cu mine în telefon și m-a liniștit pentru că eram extrem de speriată după ce am ieșit pozitiv.

Mulțumesc personalului de la Borelia Centrum care, când a văzut pozele cu mine, mi-a spus să mă testez urgent și de Bartonella și să fac RMN cerebral. Mulțumesc Diana Munteanu pentru toate telefoanele și agitația din zilele în care aveam mare nevoie. Mulțumesc Elena Gheorghe pentru că mi-ai amintit câtă putere e în interiorul meu în zilele în care nu puteam să accept diagnosticul.

Mulțumesc Codin Maticiuc pentru implicare la secundă. MULȚUMESC Dr Bogdan Cristian Ion, om minunat pentru că mă tratezi corect și îmi dai încredere că va fi bine. MULȚUMESC Dr Ana Maria Dinu că ești aici mereu, la orice oră din zi și îmi răspunzi la toate întrebările, unele venite de pe alte planete. Mulțumesc Camelia Pop, cel mai tare nutriționist din galaxie, om bun și prietenă, pentru că m-ai ținut în viață datorită alimentației atunci când medicii făceau ping pong cu mine. ÎȚi DATOREZ un an jumătate din viață.

Mulțumesc Alina, pentru că mă întrebi aproape zilnic cum mă simt și îmi explici pas cu pas la ce să mă aștept în lupta asta. Mulțumesc Simina că m-ai scos din casă și am ras că proastele ore întregi. Mulțumesc familiei pentru grijă, iubire, răsfăț. Mulțumesc prietenilor care au rămas dezinteresat pentru omul Ada, atunci când Adda a căzut in hău și nu se mai ridica. Mulțumesc, Doamne Doamne că m-ai căutat și m-ai găsit, când eu am uitat să vorbesc cu Tine. Mulțumesc, dragă muzică pentru că îmi hrănești sufletul! Alexuţu meu și Cătălin…voi sunteți PUTEREA MEA! Fără voi… nu ar mai fi nimic!

Urmează 18 luni de injecții, 80 la număr. Îmi pregătesc buca și psihicu’!", a scris Adda pe Facebook.

