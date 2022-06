CRBL pune cruce trupei Simplu: Nu vrem să stricăm imaginea pe care o are lumea...

”Din punctul meu de vedere nu există nicio șansă să mai vedem trupa Simplu și o spun cu durere în suflet. Asta pentru că imaginea cu care oamenii au rămas despre trupă este că e o formație care dansează, care face break-dance, care cântă, care sunt frumoși, tineri, dinamici.

Noi nu că nu mai putem să cântăm, nu asta e problema, dar nu am vrea să stricăm imaginea pe care o știe lumea. Nu mai dansăm. Sau dansăm în funcție de cât bem, care mai de care în funcție de distracție. Nu mai suntem chiar tineri (râde, n.red.)”, a spus, pentru Fanatik, CRBL.

Revine CRBL în România?

”Mutarea mea sau a familiei mele în România sau în Spania ține de momentul prezentului, dacă simțim sau nu simțim. Elena a acumulat, deja, cam mult dor de România, cred că o să ne întoarcem anul ăsta în țară. Dar nu știu pentru cât timp, poate un an, poate doi, apoi poate mergem înapoi.

Știm deja drumul, este deja bătătorit. Doar că nu ne mai putem juca cum vrem noi cu asta pentru că Alessia are deja 12 ani și intră în altă generație, cea în care prietenii își pun amprenta asupra ei, în care amicii contează”, a mai declarat CRBL.

Un nou proiect muzical

”În România nu am planuri speciale pentru viitor. Am să continui să fac muzică, mi-este însă dor de oameni, de concerte. După 20 de ani de muzică, 22 ca să fim exacți, vreau să mă premiez, am început să lucrez la un proiect muzical diferit de tot ce s-a auzit până acum de la CRBL.

Voi face rock, punk și hip-hop, este o zonă pe care o iubesc foarte mult. O să vă placă, muncesc la ea de doi ani deja. Am mai scos muzică între timp, dar doar pe canalul meu de Youtube, cei care mă urmăresc știu despre ce este vorba. Dar, între timp, lucrez la proiectul meu de suflet și la provocările care mă așteptă în viitor”, a mai spus CRBL pentru sursa citată.

Cum a fost experienţa Survivor

”La Survivor mi-a plăcut că în momentele extreme mi s-a dat dreptate că iese animalul din om, mi-a plăcut că am reușit să accesez sertare din copilărie pe care nici cu psihologi nu le-aș fi deschis. Ce nu mi-a plăcut a fost că m-am îmbolnăvit și m-a scos din joc. Am descoperit despre mine, despre copilăria mea, nenumăratele lucruri pe care le-am făcut și de care oamenii habar nu au”, a mai punctat artistul.

CRBL, după 14 ani de căsnicie: Am discutat despre divorț. Suntem vinovați amândoi

"Noi doi suntem la extreme, plus cu minus, dar ne completăm reciproc perfect. Este o persoană cu caracter, o campioană de dans sportiv fără copilărie, dar cu ambiția de a deveni cea mai bună. Este o eroină pentru mine, ținând cont că este mult mai matură decât multe fete, indiferent de vârstă. O iubesc foarte tare și îi mulțumesc că m-a înțeles și că m-a susținut în tot ce am realizat până acum. Uitându-ne la Alesia, suntem foarte norocoși că ne avem unul pe altul", a spus CRBL, într-un interviu pentru viva.ro.

"Gelozia apare în momentul în care încrederea reciprocă scârțâie. La noi nu a fost cazul. Ea este cea mai bună prietenă a mea, cu care vorbesc cam toate subiectele de orice natură. A înțeles meseria mea și a trecut peste orice suspiciune pentru că nici eu nu sunt genul care să îi dea motive de gelozie", a mai spus artistul.

