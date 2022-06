CRBL, după 14 ani de căsnicie: Am discutat despre divorț. Suntem vinovați amândoi

"Noi doi suntem la extreme, plus cu minus, dar ne completăm reciproc perfect. Este o persoană cu caracter, o campioană de dans sportiv fără copilărie, dar cu ambiția de a deveni cea mai bună. Este o eroină pentru mine, ținând cont că este mult mai matură decât multe fete, indiferent de vârstă. O iubesc foarte tare și îi mulțumesc că m-a înțeles și că m-a susținut în tot ce am realizat până acum. Uitându-ne la Alesia, suntem foarte norocoși că ne avem unul pe altul", a spus CRBL, într-un interviu pentru viva.ro.

"A trecut peste orice suspiciune"

"Gelozia apare în momentul în care încrederea reciprocă scârțâie. La noi nu a fost cazul. Ea este cea mai bună prietenă a mea, cu care vorbesc cam toate subiectele de orice natură. A înțeles meseria mea și a trecut peste orice suspiciune pentru că nici eu nu sunt genul care să îi dea motive de gelozie", a mai spus artistul.

"Asta ne agită și ne aduce tensiuni"

"Suntem foarte bine. Nu pot spune că n-am avut și noi momentele noastre de tensiune sau de cumpănă. Suntem oameni, dar, cu ajutorul comunicării, am trecut peste. A trebuit să mă schimb și eu pentru ea, și ea să se schimbe pentru mine. A trebuit să găsim numitorul comun pentru a merge mai departe. Încă mai descoperim lucruri frumoase unul la altul. Îmi place că nu avem o viață monotonă și că adunăm amintiri în fiecare zi, dar asta ne și agită și ne aduce tensiuni. Este viață, nu? Suntem vinovați amândoi pentru acești 15 ani", a punctat CRBL.

"Separați nu am stat niciodată, dar discuții despre divorț am avut, însă spuse la nervi, așa cum se face în orice familie. Asta a fost în primii ani. Acum nu mai este cazul de astfel de discuții", a adăugat el.

Cum a reacționat familia lui CRBL, după eliminarea sa din Surviror România

Nu doar el a fost trist pentru eliminarea din cadrul competiției, ci și familia sa, care știa cât de mult înseamnă acest concurs pentru artist. Cu toate acestea, fata lui, Alesia, s-a bucurat foarte mult să-și vadă tatăl acasă.

"Pisicile mele, fetele mele, Elena și Alesia, dar și restul familiei au fost bucuroși, dar și triști în același timp. Știau cât de mult îmi doream finala, dar când m-au văzut că nu mai pot și că am ajuns într-un stadiu critic cu sănătatea, și-au dorit să vin acasă.Alesia a trăit intens această competiție, a fost pentru prima oară când m-a văzut plângând, dar mi-a recunoscut că mă voia de urgență acasă pentru că îi era foarte dor.", a mărturisit CRBL pentru spectacola.ro.

Ce-și propune CRBL să facă în următoarea perioadă

Lunile pe care le-a petrecut în junglă l-au ținut departe de tot ce înseamnă viața cotidiană.

"Am foarte multe lucruri de făcut. Am avut timp suficient pentru a-mi seta noile priorități. Vreau să continui ce am început cu muzica, dar sub altă formă pe care mi-o doresc de mult timp, dar pe care nu am avut curajul să o fac. Am și niște planuri de business dezvoltate în Republica Dominicană, aș vrea să revin la radio, multe, multe lucruri de care o să auziți în curând.", ne-a dezvăluit CRBL.

Lecțiile pe care le-a învățat cântărețul la Survivor

"În primul rând, mi s-a subliniat încă o dată că toate pleacă de la CRBL. Totul este despre echilibrul mental. Am putut accesa niște sertare cu amintiri pe care nici dacă mă chinuiam să le deschid în civilizație, nu puteam. Alții plătesc bani grei pe terapie și nu prea reușesc. Să ne bucurăm de lucrurile simple și să prețuim mai mult familia. Nu lăsa timpul să treacă fără să continui să aduni amintiri frumoase alături de familie. Survivor este despre depășirea limitelor pe toate planurile. Sunt recunoscător tuturor celor implicați în acest proiect și le mulțumesc (concurenți, producție, PRO TV), dar le mulțumesc din suflet și celor care m-au susținut și celor care au avut încredere în mine. Rămân recunoscător și de abia aștept să ne vedem la concerte.", a continuat el.

