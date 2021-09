FCSB - Dinamo, derby în Liga 1. Keșeru, titular în echipa finanțată de Becali. LIVE score, rezultat final pe DCNews

DC News vă ține la curent cu cele mai importante momente din FCSB - Dinamo!

Antrenorul echipei FCSB, Edi Iordănescu, a hotărât să schimbe echipa de start. I-a titularizat pe Valentin Gheorghe și Claudiu Keșeru, care debutează la FCSB chiar în derby-ul cu marea rivală Dinamo București. În schimb, Constantin Budescu, nu este nici măcar inclus în lot.

Echipele de start

FCSB

Vlad - Crețu, Vinicius, Miron, Radunovic - Olaru, Cristea, Oct. Popescu - Cordea, Keșeru, V. Gheorghe

Rezerve: Straton - Haruț, Șut, Dumiter, Stoica, Ov. Popescu, Oaidă, Musi, Șerban

Dinamo:

Eșanu - Radu, Giafer, Grigore, Amzar - Itu, Răuță, St. Filip - Matei, Torje, Sorescu

Rezerve: Iliev - Ehmann, Crețu, Borcea, Ivanovski, Moldoveanu, Bani, Stan, Popa

Meciul FCSB – Dinamo deviază liniile 86, 90 și 143, duminică, 12 septembrie

Având în vedere restricțiile de circulație din zona „Arenei Naționale”, survenite cu ocazia desfășurării meciului de fotbal FCSB – Dinamo, liniile de troleibuz 86 și 90 și linia de autobuz 143 vor funcționa pe trasee deviate duminică, 12 septembrie, începând cu ora 15.00, potrivit unei decizii a Brigăzii Rutiere de Poliție.

Astfel, în perioada restricțiilor, troleibuzele liniilor 86 și 90 vor circula pe traseele de bază între terminalele „Dridu”, respectiv „Valea Argeșului” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, până la Depoul Vatra Luminoasă.

Linia 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului" (capătul liniilor 69, 85, 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Dumitru Slugeru, Str. Heliade între Vii, Şos. Electronicii, Str. Baicului, Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand, Şos. Pantelimon, Str. Ziduri Moşi, Şos. Colentina, până la terminalul „Bucur Obor".

Dario Bonetti, despre meciul cu FCSB

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dario Bonetti, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că în derby-ul cu FCSB jucătorii săi trebuie să dea totul, dacă se poate chiar şi 101%.

"Ştim că este o partidă importantă, dar diferită de toate celelalte, chiar dacă punctele puse în joc sunt aceleaşi. Suntem pregătiţi să dăm tot ce avem mai bun din noi. Nu avem nicio îndoială că suporterii noştri vor susţine foarte puternic echipa, pentru ei simţim şi mai mult responsabilitatea. Trebuie să dăm totul, dacă se poate 101%. Întâlnim un adversar cu adevărat puternic, clasamentul nu oglindeşte însă valoarea celor de la FCSB. Dar considerăm că şi noi suntem în aceeaşi situaţie, locul din clasament nu arată unde am fi putut să fim cu câteva puncte în plus. Dar ăsta este fotbalul, fiecare meci are o istorie diferită. Vedem ce va fi mâine, noi vom încerca să scriem încă o pagină importantă în istoria clubului nostru", a afirmat el.



"FCSB a schimbat multe lucruri în echipă, va fi un meci de văzut cu adevărat. Ambele echipe au schimbat, mâine vom vedea care este realitatea. Nu putem şti acum şansele, în fotbal e foarte greu să faci pronosticuri. Una este ce e pe hârtie şi altceva e ce vedem pe teren. Keşeru şi Budescu sunt jucători de calitate, la fel cum sunt şi ai noştri. Niciodată nu există un singur pericol, trebuie însă ca noi să ne gândim la noi şi să construim meciul. Însă clar că avem sub lupă calitatea adversarului. Ce cred eu este însă că şi adversarul ar trebui să fie îngrijorat", a explicat Bonetti.



Tehnicianul a subliniat că unii dintre jucătorii transferaţi în ultimele zile nu sunt la nivelul optim din punct de vedere fizic pentru a juca duminică.



"Dintre jucătorii care au venit, unii vor juca, alţii nu, pentru că ei încă nu sunt din punct de vedere fizic la nivelul echipei. Mai ales pentru un meci important cum este acesta. Avem o echipă care are foarte multă calitate din punct de vedere individual şi asta ne linişteşte cât de cât. E adevărat că vor fi şi jucători din minutul 1 pentru care acesta va fi primul meci al sezonului. Aşa că nu ne aşteptăm să vedem din partea lor acel sută la sută. Dar sunt sigur că mâine contribuţia lor va fi foarte importantă şi se va vedea un salt în ceea ce priveşte calitatea jocului", a spus antrenorul.



Bonetti a precizat că trebuie să gestioneze corect presiunea care există pe umerii jucătorilor săi tineri înaintea acestui derby.



"Trebuie să fim atenţi cum gestionăm această presiune, pentru că este destul de multă pe umerii jucătorilor tineri. În privinţa asta au fost greşeli şi din partea mea. Jucătorii noştri tineri sunt liniştiţi, e bine că acum au venit la echipă şi jucători cu experienţă care au trăit deja câteva derby-uri. Aceştia le transmit linişte şi celor tineri. Până la urmă nu mergem la război, mergem la un meci de fotbal şi trebuie să avem entuziasmul şi încrederea potrivită. E greu de făcut o comparaţie cu precedentele mele mandate. E clar însă că în actualul mandat eu sunt cel care simte mai multă presiune decât oricine altcineva. Dar nu presiune din partea cuiva, este vorba de formă de responsabilitate. Pentru a avea rezultate şi pentru a-ţi atinge obiectivele în fotbal ai nevoie de trei elemente fundamentale: calitatea jucătorilor, organizarea şi disponibilitatea lor de a se sacrifica pentru proiect", a menţionat tehnicianul.



Întrebat dacă jucătorii au promise prime de victorie în acest meci, Bonetti a răspuns: "Chiar dacă trecem pentru moment dificil, nu stăm să ne gândim la bani. În momentul ăsta ne interesează să facem cât mai multe puncte, mai puţin ne gândim la bani. Tricoul pe care îl port este unul pentru care noi toţi trebuie să arătăm un mare respect. Dincolo de căldura şi toate emoţiile pe care suporterii le transmit jucătorilor, e vorba şi despre faptul că ei au fost în mod extraordinar protagoniştii unui proiect unic în lume. Pentru că dacă azi suntem aici şi mai vorbim încă despre un derby este datorită acestui proiect DDB. Eu consider că acest proiect va fi copiat şi în alte părţi ale lumii".



Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte, duminică, de la ora 21:00, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia FCSB, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a Ligii I.