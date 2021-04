FC Barcelona l-a ratat pe Neymar în 2019 pentru 20 milioane euro în plus

Conform Marca, în vara anului 2019, catalanii deja s-au înțeles să-l aducă pe Antoine Griezmann pentru 120 milioane euro, iar transferul lui Neymar Jr. a fost împiedicat din start. „În vara anului 2019, am fost aproape să-l aducem pe Neymar, însă fiindcă Griezmann deja semnase, clubul stătea deja prost financiar”, a transmis el.

„PSG ne-a cerut 150 milioane euro, plus transferurile lui Rakitic și Tobido, plus împrumutul lui Ousmane Dembele. Singura diferență a fost că Barcelona a oferit 130 milioane euro în loc de 150 milioane euro”, a continuat Cury, dezvăluind cât de puțin a lipsit pentru ca Neymar să revină pe Camp Nou. În opinia lui, Neymar încă ar putea reveni la FC Barcelona, iar mutarea ar fi justificată financiar, fiindcă mai are „5-6 ani rămași dintr-o carieră foarte bună”.