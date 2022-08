Farul Constanţa l-a împrumutat pe Louis Munteanu de la AC Fiorentina

"Farul Constanţa şi AC Fiorentina au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului Louis Munteanu la formaţia noastră până la finalul sezonului 2022-2023. Mult succes şi cât mai multe reuşite în tricoul alb-albastru, Louis!", se menţionează pe site-ul citat



Născut la 16 iunie 2002, la Vaslui, Louis Munteanu este un produs al Academiei Gheorghe Hagi. El a debutat în Liga I în tricoul echipei FC Viitorul la 17 ani (27 octombrie 2019), într-o partidă cu Dinamo.



Atacantul este dublu campion de juniori U19 al României şi dublu câştigător al Cupei Italiei Primavera cu Fiorentina, pentru care a marcat 13 goluri în 40 de partide.



De asemenea, el evoluat până acum la toate echipele naţionale ale României, U16, U17, U18, U19, U20 şi U21, scrie Agerpres.

Gică Hagi promovează un nou puşti în Liga 1: E una dintre perlele noastre

Gheorghe Hagi este pregătit să promoveze la prima echipă un tânăr de doar 16 ani.

”Regele” l-a remarcat pe Adrian Mazilu (16 ani), un atacant care l-a surprins cu evoluțiile sale în partidele de verificare din această vară. Hagi susține că existe toate premisele ca golgheterul echipei U17 a Farului să ajungă un jucător important în Superligă sau, de ce nu, în fotbalul mondial.

”Când ai cea mai bună academie din România, și o spunem cu tărie, fără să ne fie rușine, e normal să produci jucători. Avem foarte mulți și o să vedeți că, așa cum am făcut-o întotdeauna și o vom face în continuare, o să promovăm jucători tineri. Bineînțeles, e nevoie și de fotbaliști cu experiență.

El (n.r.- Adrian Mazilu) e una dintre perlele noastre, dintre jucătorii care cred că va fi o certitudine. Ne-a surprins în pregătire, e 2005 (n.r.- anul nașterii), e stângaci, singurul stângaci pe acel post. Arată foarte bine din toate punctele de vedere, e un jucător puternic, tehnic. Cojocaru, la fel, 2003 (n.r.- anul nașterii), a fost cel mai bun în prima repriză. Doi copii care sunt pe drumul cel bun”, a declarat Gică Hagi, citat de Digisport.

Mutu recunoaște că este interesat să îi cumpere pe Coman și Olaru de la FCSB

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Adrian Mutu, a recunoscut, joi, într-o conferinţă de presă, interesul clubului giuleştean pentru transferurile jucătorilor Florinel Coman şi Darius Olaru de la FCSB, dar a precizat că preţurile acestora sunt prea mari.

"Da, este adevărat că îi dorim. Am vorbit personal cu domnul Gigi Becali, dar altele sunt preţurile. Nu ne permitem aşa ceva. Şi cred că treaba e încheiată, nu mai avem ce să discutăm. Doar pot să le spun baftă în continuare", a afirmat tehnicianul.



Întrebat dacă suma de 11 milioane de euro cerută de Gigi Becali pentru cei doi e prea mare, Adrian Mutu a afirmat: "Am spus că nu ne permitem acest lucru. Am dat deja răspunsul".



În ceea ce îl priveşte pe jucătorul Ciprian Deac, de la campioana CFR Cluj, antrenorul a menţionat că acest transfer este de asemenea greu de realizat: "Nu cred că CFR Cluj s-ar despărţi de Deac. În plus, nu ştiu dacă el ar dori să plece din Cluj. A jucat mulţi ani acolo şi e legat de afacerile pe care le are în Cluj".



Cu toate acestea, Adrian Mutu aşteaptă întăriri până la finalul perioadei de transferuri.



"Preferăm să aşteptăm, pentru că am făcut până acum transferuri bune, transferuri ţintite, ca să spun aşa. Normal că ne-am mai dori jucători, dar nu putem să-i luăm pe toţi", a explicat el.



FC Rapid a efectuat în această vară zece transferuri: Paul Iacob, Andrei Ciobanu, Valentin Costache, Marko Dugandzic, Jayson Papeau, Florin Ştefan, Damien Dussaut, Codruţ Sandu, Alexandru Crivac şi Alexandru Măţan.

